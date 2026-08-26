JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:36 Tunis

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس - معز الشرقي يودع المنافسة منذ الدور التمهدي الأول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698dd859b255d8.07359159_iofehnpmqgkjl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 08:16 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ودع لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 225 عالميا منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى /غراند سلام/، منذ الدور التمهيدي الأول بعد خسارته أمام البوليفي هوغو ديليان المصنف 140 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و4-6) في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء.


وكان عزيز دوقاز المصنف 520 عالميا ضمن ترشحه يوم الاثنين الماضي إلى الدور التمهيدي الثاني بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو أوغوستين غوميز المصنف 169 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-2).
وسيلاقي دوقاز في الدور التمهيدي الثاني المقرر مساء اليوم الاربعاء الفرنسي كيريان جاكي المصنف 107 عالميا الذي أزاح الأرجنتيني أيضا لاوتارو ميدون المصنف 189 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-3).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335059

babnet

كل الأخبار...

08:36 - الستاغ: اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة اليوم الأربعاء
08:16 - بطولة أمريكا المفتوحة للتنس - معز الشرقي يودع المنافسة منذ الدور التمهدي الأول
08:14 - تارانتو 2026: أشرف الزواوي يمنح تونس ذهبيتها الثانية في يوم تألق اختصاص الكرة الحديدية
06:55 - سوسة: مواصلة إزالة النقاط السوداء،والاستعداد لموسم التقلبات المناخية
06:26 - إيران.. واشنطن لا تستبعد شن ضربات وطهران تؤكد استعدادها لأي سيناريو
06:05 - ترامب يعلن تنكيس الأعلام أسبوعا حدادا على وفاة دوللي بارتون
أمس 23:09 - يوم سمّامة في القمة العالمية ..مقاومة التصحر ليست قضية بيئية فحسب بل قضية ثقافية وتربوية ايضا
أمس 22:50 - الإدارة العامة للعمل الثقافي تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة
أمس 22:26 - وزارة السياحة: تخصيص إعتمادات إضافية بقيمة 1،162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان لدعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط
أمس 21:33 - مونديال الكرة الطائرة تحت 17 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الروماني 1-3 في الدور ثمن النهائي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 أوت 2026 | 13 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:03
12:28
05:45
04:13
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet46°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
46°-29
45°-31
45°-31
38°-29
45°-32
  • Avoirs en devises 25154,8
  • (24/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,39282 DT
  • (24/08)
  • 1 $ = 2,90336 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/08)     1006,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/08)   30040 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio