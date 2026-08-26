بطولة أمريكا المفتوحة للتنس - معز الشرقي يودع المنافسة منذ الدور التمهدي الأول

ودع لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 225 عالميا منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى /غراند سلام/، منذ الدور التمهيدي الأول بعد خسارته أمام البوليفي هوغو ديليان المصنف 140 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و4-6) في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء.وكان عزيز دوقاز المصنف 520 عالميا ضمن ترشحه يوم الاثنين الماضي إلى الدور التمهيدي الثاني بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو أوغوستين غوميز المصنف 169 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-2).وسيلاقي دوقاز في الدور التمهيدي الثاني المقرر مساء اليوم الاربعاء الفرنسي كيريان جاكي المصنف 107 عالميا الذي أزاح الأرجنتيني أيضا لاوتارو ميدون المصنف 189 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-3).