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سوسة: مواصلة إزالة النقاط السوداء،والاستعداد لموسم التقلبات المناخية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 06:55 قراءة: 1 د, 28 ث
      
في إطار تنفيذ مخرجات جلسات النظافة والعناية بالبيئة،والرفع من مؤشرات النظافة وتحسين جودة المحيط، تتواصل بمختلف مناطق ولاية سوسة التدخلات الميدانية الرامية إلى القضاء على النقاط السوداء، والعناية بالمحيط، والاستعداد لموسم الأمطار


ويتركز البرنامج الجهوي الشهري لازالة النقاط السوداء على تنفيذ حملة للنظافة ببلدية القلعة الكبرى بمشاركة عدد من بلديات الولاية ،وشركة خاصة بالقلعة الكبرى ،حيث شملت التدخلات رفع وإزالة الأتربة وفواضل البناء والهدم بكل من حي الجرفان، وحي المناصرة، ونهج يوسف قزاح، على مستوى الوادي الصغير، بما يساهم في الحد من النقاط السوداء وتحسين المشهد العام والعناية بالمحيط


كما شمل التدخل الجهوي للنظافة بلدية حمام سوسة،وتحديدا المنطقة المعروفة بـــ "الحمادة الكبيرة" ،حيث أسفرالتدخل عن رفع ما يقارب 150 متر مكعب من فواضل الهدم والبناء في إطار الجهود المشتركة الرامية لتحسين الوضع البيئي، والقضاء تدريجيا على النقاط السوداء
وبخصوص البرنامج الجهوي للتعهد بالنقاط الزرقاء، تواصلت تدخلات إدارة المياه العمرانية، وبلدية سوسة بتنظيف وجهروادي بليبان ومحيطه على مستوى قنطرة جلول بن شريفة ،ونهج البوفريوة معتمدية سوسة جوهرة، حيث تتواصل التدخلات الميدانية في إطار الاستعداد لموسم الأمطار ومعالجة النقاط الزرقاء، وذلك من خلال عمليات تنظيف وجهر الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار بهدف ضمان حسن انسياب المياه والحد من مخاطر تجمعها

كما تتواصل بمنطقة قصر منارة معتمدية بوفيشة التدخلات البلدية لتنظيف وجهر الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، في إطار الإجراءات الاستباقية للتوقي من مخاطر الفيضانات وتحسين جاهزية المنطقة لموسم الأمطار
وتندرج مختلف هذه التدخلات في إطار مقاربة استباقية ومتكاملة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي، والقضاء على النقاط السوداء، والعناية بالمجال الحضري، وضمان جاهزية الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار
وأكدت ولاية سوسة مواصلة متابعة تنفيذ برامج النظافة والتدخلات الميدانية بمختلف المعتمديات والبلديات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المتدخلة، بما يضمن نجاعة التدخلات وسرعة معالجة النقاط التي تستوجب العناية، ويساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين والمحافظة على جمالية المدن والمناطق السكنية
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