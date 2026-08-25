JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:10 Tunis

الإدارة العامة للعمل الثقافي تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63af328848e277.01183559_ilgmkqhjfnepo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 22:50 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للعمل الثقافي، التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج "الفضاءات الإبداعية – HUBS CREATIFS"، وذلك من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة.



ويهدف البرنامج إلى تثمين الأفكار والمواهب الثقافية وتحويلها إلى مشاريع ثقافية مبتكرة وتشاركية ومستدامة، تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات، وتسهم في إحداث أثر ثقافي وتنموي ملموس على المستوى المحلي.




ودعت الإدارة العامة للعمل الثقافي في بلاغ لها، المؤسسات الثقافية المعنية، إلى تقديم ملفات ترشحها في أجل أقصاه 10 سبتمبر 2026، مؤكدة أن وثائق الترشح وكافة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة متاحة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للبرنامج.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335055

babnet

كل الأخبار...

23:10 - ترامب يعلن تنكيس الأعلام أسبوعا حدادا على وفاة دوللي بارتون
23:09 - يوم سمّامة في القمة العالمية ..مقاومة التصحر ليست قضية بيئية فحسب بل قضية ثقافية وتربوية ايضا
22:50 - الإدارة العامة للعمل الثقافي تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة
22:26 - وزارة السياحة: تخصيص إعتمادات إضافية بقيمة 1،162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان لدعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط
21:33 - مونديال الكرة الطائرة تحت 17 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الروماني 1-3 في الدور ثمن النهائي
21:07 - الستاغ: إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق البلاد بين العاشرة ليلا ومنتصف الليل
20:18 - إصدار خاص للمركز الوطني للتوثيق من نشريته المجمّر ينبش في الذاكرة لاستعادة شذرات من مسيرة المرأة التونسية
20:18 - الحزب الدستوري الحرّ: فاجعة بنقردان تستوجب تحركا عاجلا لمواجهة أسباب الهجرة غير النظامية
19:48 - تارانتو 2026-الكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الفرنسي صفر-3
19:41 - مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز 11 مليار دينار إلى 20 أوت 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 أوت 2026 | 12 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
19:00
16:04
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet37°
27° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
45°-28
46°-32
45°-33
40°-30
  • Avoirs en devises 25154,8
  • (24/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,39282 DT
  • (24/08)
  • 1 $ = 2,90336 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/08)     1006,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/08)   30040 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio