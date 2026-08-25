الإدارة العامة للعمل الثقافي تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة

أعلنت الإدارة العامة للعمل الثقافي، التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج "الفضاءات الإبداعية – HUBS CREATIFS"، وذلك من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة.ويهدف البرنامج إلى تثمين الأفكار والمواهب الثقافية وتحويلها إلى مشاريع ثقافية مبتكرة وتشاركية ومستدامة، تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات، وتسهم في إحداث أثر ثقافي وتنموي ملموس على المستوى المحلي.ودعت الإدارة العامة للعمل الثقافي في بلاغ لها، المؤسسات الثقافية المعنية، إلى تقديم ملفات ترشحها في أجل أقصاه 10 سبتمبر 2026، مؤكدة أن وثائق الترشح وكافة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة متاحة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للبرنامج.