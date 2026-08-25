وزارة السياحة: تخصيص إعتمادات إضافية بقيمة 1،162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان لدعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط

تم تخصيص إعتمادات إضافية بقيمة 1،162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان، من صندوق حماية المناطق السياحية، لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط، وتوفيرأفضل الظروف للمواطنين والزوار،وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الإحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.وإستهل وزير السياحة سفيان تقية زيارته إلى القيروان يومي 24 و 25 أوت 2026، بزيارة جامع عقبة بن نافع، حيث واكب، بمعية والي الجهة ذاكر البرقاوي، الموكب الديني وعددا من الأنشطة والتظاهرات المبرمجة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.وعاين تقية، خلال الزيارة، عددا من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة، إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتوجات الغذائية المحلية، وذلك في سياق دعم الإستثمار وتثمين المنتوجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي.كما إطلع تقية، على المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بالمركب الثقافي "أسد بن الفرات" بالحي التجاري، بمشاركة 104 حرفيات وحرفيين من 21 ولاية.وإستقطب العرض الضوئي المبرمج ضمن فعاليات المولد النبوي الشريف، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الثلاثاء، نحو 80 ألف متابع، بما يعكس حجم الإقبال على التظاهرات الثقافية والدينية التي تحتضنها القيروان.