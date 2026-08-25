مونديال الكرة الطائرة تحت 17 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الروماني 1-3 في الدور ثمن النهائي

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئين (أقل من 17 سنة ) امام نظيره الروماني 1-3 اليوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 16-25 و11-25 و25-23 و19-25وكان المنتخب التونسي ضمن يوم الأحد تأهله الى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الأولى، بفوزه على نظيره القطري المستضيف بثلاثة أشواط نظيفة بعد تغلبه على فنزويلا 3-1 يوم السبت مقابل خسارة واحدة أمام فرنسا صفر-3 يوم الخميس الماضي.وأنهى المنتخب التونسي منافسات المجموعة الأولى في المركز الثاني بـ 6 نقاط خلف المنتخب الفرنسي الذي نال العلامة الكاملة 9 نقاط .