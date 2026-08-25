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مونديال الكرة الطائرة تحت 17 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الروماني 1-3 في الدور ثمن النهائي

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 21:33 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئين (أقل من 17 سنة ) امام نظيره الروماني 1-3 اليوم الثلاثاء في  الدور ثمن النهائي لبطولة العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 16-25 و11-25 و25-23 و19-25

وكان المنتخب التونسي ضمن يوم الأحد تأهله الى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الأولى، بفوزه على نظيره القطري المستضيف بثلاثة أشواط نظيفة بعد تغلبه على فنزويلا 3-1 يوم السبت مقابل خسارة واحدة أمام فرنسا صفر-3 يوم الخميس الماضي.
وأنهى المنتخب التونسي منافسات المجموعة الأولى في المركز الثاني بـ 6 نقاط خلف المنتخب الفرنسي الذي نال العلامة الكاملة 9 نقاط .
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