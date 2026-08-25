تارانتو 2026-الكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الفرنسي صفر-3

انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة (رجال) مساء اليوم الثلاثاء امام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 21-25 و 20-25 و 22-25 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كرة الطائرة في دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية الى غاية 3 سبتمبر القادم.وكان المنتخب التونسي للكرة الطائرة قد فاز في وقت سابق على نظيره الصربي بنتيجة 3-2 و على نظيره الجزائري 3-صفر قبل أن ينهزم في لقائه الثاني أمام ايطاليا المستضيفة بنتيجة 1-3.وينهي المنتخب التونسي مشواره في الدور الاول بملاقاة البرتغال يوم الجمعة 28 اوت الجاري (س14).ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.فرنسا 12 4ايطاليا 9 3تونس 5 4صربيا 4 4البرتغال 2 4الجزائر 1 3