تارانتو 2026-الكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الفرنسي صفر-3
انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة (رجال) مساء اليوم الثلاثاء امام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 21-25 و 20-25 و 22-25 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كرة الطائرة في دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية الى غاية 3 سبتمبر القادم.
وكان المنتخب التونسي للكرة الطائرة قد فاز في وقت سابق على نظيره الصربي بنتيجة 3-2 و على نظيره الجزائري 3-صفر قبل أن ينهزم في لقائه الثاني أمام ايطاليا المستضيفة بنتيجة 1-3.
وينهي المنتخب التونسي مشواره في الدور الاول بملاقاة البرتغال يوم الجمعة 28 اوت الجاري (س14).
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.
الترتيب
فرنسا 12 4
ايطاليا 9 3
تونس 5 4
صربيا 4 4
البرتغال 2 4
الجزائر 1 3
وكان المنتخب التونسي للكرة الطائرة قد فاز في وقت سابق على نظيره الصربي بنتيجة 3-2 و على نظيره الجزائري 3-صفر قبل أن ينهزم في لقائه الثاني أمام ايطاليا المستضيفة بنتيجة 1-3.
وينهي المنتخب التونسي مشواره في الدور الاول بملاقاة البرتغال يوم الجمعة 28 اوت الجاري (س14).
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.
الترتيب
فرنسا 12 4
ايطاليا 9 3
تونس 5 4
صربيا 4 4
البرتغال 2 4
الجزائر 1 3
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