JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:18 Tunis

تارانتو 2026-الكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الفرنسي صفر-3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 19:48 قراءة: 0 د, 36 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة (رجال) مساء اليوم الثلاثاء امام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 21-25 و 20-25 و 22-25 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كرة الطائرة في دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية الى غاية 3 سبتمبر القادم.
وكان المنتخب التونسي للكرة الطائرة قد فاز في وقت سابق على نظيره الصربي بنتيجة 3-2 و على نظيره الجزائري 3-صفر قبل أن ينهزم في لقائه الثاني أمام ايطاليا المستضيفة بنتيجة 1-3.

وينهي المنتخب التونسي مشواره في الدور الاول بملاقاة البرتغال يوم الجمعة 28 اوت الجاري (س14).
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.


الترتيب

فرنسا 12 4
ايطاليا 9 3
تونس 5 4
صربيا 4 4
البرتغال 2 4
الجزائر 1 3
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335050

babnet

كل الأخبار...

20:18 - إصدار خاص للمركز الوطني للتوثيق من نشريته المجمّر ينبش في الذاكرة لاستعادة شذرات من مسيرة المرأة التونسية
20:18 - الحزب الدستوري الحرّ: فاجعة بنقردان تستوجب تحركا عاجلا لمواجهة أسباب الهجرة غير النظامية
19:48 - تارانتو 2026-الكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الفرنسي صفر-3
19:41 - مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز 11 مليار دينار إلى 20 أوت 2026
19:39 - الألعاب المتوسطية – الكرة الحديدية المقيدة: أشرف الزواوي يتوج بذهبية الرمي بالدقة
19:07 - كاس القارات للاندية:الأهلي السعودي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي القارات للأندية الأربعاء
18:46 - طقس ليل الثلاثاء: خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية للوسط
18:04 - الستاغ: اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة يوم الأربعاء
17:41 - المهدية: انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالجهة ناجم عن تماس كهربائي بمحطة تحويل الكهرباء بالجمّ
17:35 - اولاد الشامخ- المهدية: احتجاجات وغلق الطريق الرئيسي بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 أوت 2026 | 12 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
19:00
16:04
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet37°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-30
45°-29
45°-32
46°-32
37°-29
  • Avoirs en devises 25154,8
  • (24/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,39282 DT
  • (24/08)
  • 1 $ = 2,90336 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/08)     1006,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/08)   30040 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio