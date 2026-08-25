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الألعاب المتوسطية – الكرة الحديدية المقيدة: أشرف الزواوي يتوج بذهبية الرمي بالدقة

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 19:39 قراءة: 1 د, 0 ث
      
(من مبعوث وات طارق سايحي) – توج التونسي أشرف الزواوي بالميدالية الذهبية لمسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة ضمن الألعاب المتوسطية تارانتو 2026، وذلك عقب فوزه اليوم الثلاثاء على الإيطالي ماتيو مانا بنتيجة 11-9 في الدور النهائي.


ورفع الزواوي رصيد المشاركة التونسية إلى ميداليتين ذهبيتين، بعد ذهبية فراس القطوسي في التايكواندو (وزن أقل من 80 كلغ)، بالإضافة إلى ميداليتين فضيتين وسبع ميداليات برونزية.


أشرف الزواوي: التتويج بالذهب لم يكن سهل المنال

وعبّر لاعب الكرة الحديدية التونسي أشرف الزواوي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة ضمن الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر المقبل.


وأشار في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى إيطاليا إلى أن هذا التتويج، وهو الأول له بالذهب في ثاني مشاركة له في الألعاب المتوسطية، لم يكن سهل المنال، وجاء بعد تعب كبير وتضحيات جسيمة.

وبيّن الزواوي أنه خاض المنافسات وهو مصاب، لكنه تحلى بالعزيمة والإصرار من أجل الفوز بالذهب وتعزيز رصيد تونس بالمعدن النفيس.

وكان أشرف الزواوي قد تغلب اليوم الثلاثاء على الإيطالي ماتيو مانا بنتيجة 11-9 في الدور النهائي لمسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة.

ورفع الزواوي رصيد المشاركة التونسية إلى ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وسبع ميداليات برونزية.
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