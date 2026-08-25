الألعاب المتوسطية – الكرة الحديدية المقيدة: أشرف الزواوي يتوج بذهبية الرمي بالدقة

أشرف الزواوي: التتويج بالذهب لم يكن سهل المنال



توج التونسيبالميدالية الذهبية لمسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة ضمن الألعاب المتوسطية، وذلك عقب فوزه اليوم الثلاثاء على الإيطاليبنتيجةفي الدور النهائي.ورفع الزواوي رصيد المشاركة التونسية إلى، بعد ذهبيةفي التايكواندو (وزن أقل من 80 كلغ)، بالإضافة إلىوعبّر لاعب الكرة الحديدية التونسيعن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة ضمن الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر المقبل.وأشار في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى إيطاليا إلى أن هذا التتويج، وهو الأول له بالذهب في ثاني مشاركة له في الألعاب المتوسطية،، وجاء بعد تعب كبير وتضحيات جسيمة.وبيّن الزواوي أنه خاض المنافسات، لكنه تحلى بالعزيمة والإصرار من أجل الفوز بالذهب وتعزيز رصيد تونس بالمعدن النفيس.وكانقد تغلب اليوم الثلاثاء على الإيطاليبنتيجةفي الدور النهائي لمسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة.ورفع الزواوي رصيد المشاركة التونسية إلى