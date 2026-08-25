كاس القارات للاندية:الأهلي السعودي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي القارات للأندية الأربعاء

يلتقي الأهلي السعودي، صاحب لقب رابطة أبطال آسيا للنخبة، مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، الأربعاء، على ملعب الإنماء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن الدور الأول من منافسات كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، ومواصلة بدايته الإيجابية هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة السعودية وكأس الملك، إلى جانب تطلعه للمنافسة بقوة في البطولة التي تجمع أبطال القارات.في المقابل، يتطلع أوكلاند سيتي إلى تقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل آسيا، تمنحه فرصة مواصلة مشواره في البطولة وتعزز حضوره على الساحة القارية والعالمية.ويسعى الفريقان إلى تعويض إخفاقهما في النسخة الماضية، حيث ودع الأهلي البطولة من الدور الثاني عقب خسارته أمام بيراميدز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خرج أوكلاند سيتي من الدور الأول أمام الفريق المصري ذاته بثلاثية نظيفة.ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي إلى الدور الثاني، حيث يلتقي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل رابطة أبطال إفريقيا، ثم يتأهل الفائز لمواجهة تولوكا المكسيكي، بطل كوبا ليبرتادوريس، ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع باريس سان جرمان الفرنسي، بطل رابطة أبطال أوروبا، في المباراة النهائية.