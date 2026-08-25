JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:07 Tunis

كاس القارات للاندية:الأهلي السعودي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي القارات للأندية الأربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a8dc838d89c64.86656196_geomhpqijkfnl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 19:07 قراءة: 0 د, 55 ث
      
يلتقي الأهلي السعودي، صاحب لقب رابطة أبطال آسيا للنخبة، مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، الأربعاء، على ملعب الإنماء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن الدور الأول من منافسات كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).


ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، ومواصلة بدايته الإيجابية هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة السعودية وكأس الملك، إلى جانب تطلعه للمنافسة بقوة في البطولة التي تجمع أبطال القارات.
في المقابل، يتطلع أوكلاند سيتي إلى تقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل آسيا، تمنحه فرصة مواصلة مشواره في البطولة وتعزز حضوره على الساحة القارية والعالمية.

ويسعى الفريقان إلى تعويض إخفاقهما في النسخة الماضية، حيث ودع الأهلي البطولة من الدور الثاني عقب خسارته أمام بيراميدز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خرج أوكلاند سيتي من الدور الأول أمام الفريق المصري ذاته بثلاثية نظيفة.
ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي إلى الدور الثاني، حيث يلتقي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل رابطة أبطال إفريقيا، ثم يتأهل الفائز لمواجهة تولوكا المكسيكي، بطل كوبا ليبرتادوريس، ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع باريس سان جرمان الفرنسي، بطل رابطة أبطال أوروبا، في المباراة النهائية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335047

babnet

كل الأخبار...

19:07 - كاس القارات للاندية:الأهلي السعودي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي القارات للأندية الأربعاء
18:46 - طقس ليل الثلاثاء: خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية للوسط
18:04 - الستاغ: اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة يوم الأربعاء
17:41 - المهدية: انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالجهة ناجم عن تماس كهربائي بمحطة تحويل الكهرباء بالجمّ
17:35 - اولاد الشامخ- المهدية: احتجاجات وغلق الطريق الرئيسي بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي
17:30 - الزاوية- سوسة: تزويد السكان بالماء عبر توفير صهاريج من المياه الصالحة للشرب
17:23 - عُمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز
17:14 - تارانتو 2026-كرة اليد -رجال: المنتخب التونسي يفوز على نظيره القبرصي 34-27
16:27 - بطولة افريقيا للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب التونسي يستهل المنافسة بالفوز على نيجيريا 3-1
15:39 - المنظمة الوطنية لرواد الاعمال يدعو أصحاب أفكار المشاريع الى المشاركة في برنامج " وعد 2 "يوم 5 سبتمبر 2026 بمدينة صفاقس
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 أوت 2026 | 12 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
19:00
16:04
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet37°
31° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-30
45°-29
45°-29
46°-32
37°-29
  • Avoirs en devises 25154,8
  • (24/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,39282 DT
  • (24/08)
  • 1 $ = 2,90336 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/08)     1006,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/08)   30040 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio