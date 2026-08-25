المهدية: انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالجهة ناجم عن تماس كهربائي بمحطة تحويل الكهرباء بالجمّ

كشف مصدر جهوي مسؤول لصحفي "وات"، اليوم الأربعاء، أنّ اضطراب توزيع الكهرباء وانقطاعه في عدّة مناطق في ولاية المهدية، أمس الثلاثاء، نجم عن تماس كهربائي في خلية الجهد المتوسط بمحطّة تحويل الكهرباء بالجمّ ما أدّى إلى اندلاع حريق بالمحطّة وخروجها عن الخدمة.وأكّد المصدر ذاته أنّ فريقا من الفنيين وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز يعملون حاليا على إصلاح العطب واستئناف العمل بالمحطة، مشيرا إلى أنّ والي الجهة عاين صباح اليوم الأضرار بالمحطة وتابع تقدّم عمليات الاصلاح.وشدّد والي الجهة، بالمناسبة، على ضرورة التسريع في استئناف تشغيل المحطة وإرجاع التيار الكهربائي إلى المناطق التي شملتها الانقطاعات، وهي الجمّ وبومرداس والسواسي وشربان وهبيرة وأولاد الشامخّ، وفق نفس المصدر.