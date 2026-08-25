إصدار خاص للمركز الوطني للتوثيق من نشريته المجمّر ينبش في الذاكرة لاستعادة شذرات من مسيرة المرأة التونسية

يستحضر المركز الوطني للتوثيق، في عدد خاص من نشريته الدورية "المجمّر" الصادرة بمناسبة عيد المرأة، شذرات من مسيرة المرأة التونسية من خلال استعادة نصوص ووثائق وشهادات تضيء محطات فكرية وثقافية ووطنية أسهمت في تشكيل حضورها داخل المجتمع وفي ترسيخ أدوارها في مسارات التعليم والإصلاح والشأن العام والنضال الوطني.وضم العدد الصادر في أوت 2026 من هذه النشرية، التي تصدر مرة كل ثلاثة أشهر، مجموعة من المقالات والوثائق التاريخية المستقاة من الصحافة والكتب والأرشيف التونسي، بما يتيح للقارئ العودة إلى بعض النصوص التي رافقت تطور النقاش حول المرأة ومكانتها في المجتمع.ومن بين المواد التي يضمها العدد نصوص تتناول تعليم المرأة ومكانتها في الثقافة العربية الإسلامية، إلى جانب شهادات ووثائق تؤرخ لـ "أطوار حركة المرأة التونسية" وترصد، من زوايا مختلفة، تطور مشاركتها في الحياة العامة وانخراطها في مسارات النضال الوطني.ويستعيد العدد، في هذا السياق، جانبا من أفكار الطاهر الحداد الإصلاحية، ولا سيما ما ورد في كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" ، الذي شكل إحدى المحطات الفكرية البارزة في تاريخ النقاش حول أوضاع المرأة التونسية وحقوقها ومكانتها في المجتمع.ولا تغيب عن هذه الذاكرة الموثّقة صورة المرأة التونسية خلال فترة الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، إذ تستحضر النشرية نصوصا صحفية وشهادات ووثائق تبرز حضور النساء في المظاهرات والأنشطة الوطنية، ومشاركتهن في مسار التحرر، بما يضيء جانبا من الأدوار التي اضطلعن بها في تلك المرحلة.ويمنح العدد أيضا مساحة للبعد الأدبي والثقافي، من خلال نصوص شعرية وأدبية، إلى جانب صور ووثائق أرشيفية، من بينها صورة تذكارية إثر حفل تكريم الطاهر الحداد، بما يعكس حرص "المجمّر" على مقاربة موضوع المرأة من خلال تلاقي الوثيقة التاريخية مع الأدب والصورة والذاكرة الثقافية.ومن خلال هذه المواد المتناثرة والناصعة من بين صفحات الصحف القديمة والكتب والوثائق والصور، يعيد العدد تركيب جانب من الذاكرة النسائية في تونس، ويستحضر أصواتا ومحطات وأدوارا قد لا تحضر دائما في السرديات العامة، لكنها تشكّل شواهد على مسار طويل ساهمت خلاله المرأة التونسية في صياغة ملامح المجتمع وتطور وعيه الثقافي والاجتماعي والوطني.ويؤكد هذا الإصدار أهمية الذاكرة الوثائقية في التعريف بإسهامات المرأة التونسية وتعزيز حضورها في الوعي التاريخي، من خلال إتاحة المصادر التي توثق مسيرتها للباحثين والقراء، وفتح المجال أمام قراءة أكثر ثراء لتطور الحركة النسائية وموقع المرأة في مختلف مراحل التاريخ التونسي.ويأتي العدد الخاص في إطار الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للتوثيق في جمع الوثائق وحفظ الذاكرة الوطنية وإتاحتها للباحثين والمهتمين، بما يجعل من التوثيق وسيلة لاستعادة أصوات وتجارب ومحطات من الماضي، وإعادة وصلها بأسئلة الحاضر حول حضور المرأة التونسية ومساهمتها في بناء المجتمع.