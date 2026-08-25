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بطولة افريقيا للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب التونسي يستهل المنافسة بالفوز على نيجيريا 3-1

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 16:27 قراءة: 0 د, 36 ث
      
استهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للسيدات، بطولة افريقيا للعبة التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي من 25 اوت الجاري الى 5 سبتمبر القادم، بالفوز مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره النيجيري بنتيجة 3-1 تفاصيلها 18-25 و 25-23 و 25-20 و 25-20 ،ضمن الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثالثة.
ولحساب ذات المجموعة الثالثة، تفوق في وقت سابق اليوم الثلاثاء منتخب الكامرون على نظيره الغاني بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-16 و 25-20 و 25-14

وكانت عملية القرعة الخاصة ببطولة افريقيا للكرة الطائرة للسيدات، قد وضعت سيدات المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثالث،ة الى جانب منتخبات الكاميرون ونيجيريا وغانا.
وتحتل البطولة القارية أهمية قصوى، بإعتبارها مؤهلة للألعاب الأولمبية بلوس أنجلس 2028.


الترتيب ن ل

1-الكامرون 3 1
-تونس 3 1
3-نيجيريا 0 1
-غانا 0 1



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