تارانتو 2026-كرة اليد -رجال: المنتخب التونسي يفوز على نظيره القبرصي 34-27
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للاواسط مساء اليوم الثلاثاء على نظيره القبرصي بنتيجة 34-27 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة اليد في دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية الى غاية 3 سبتمبر القادم.
وكان المنتخب التونسي قد انهزم في لقاء الجولة الافتتاحية للمجموعة امام نظيره اليوناني 27-39.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي.
النتائج
الجولة الاولى
الاحد 23 أوت 2026
تونس - اليونان 27-39
قبرص - الجزائر 24-33
الجولة الثانية
الثلاثاء 25 اوت 2026
تونس - قبرص 34-27
الجزائر - اليونان تدور لاحقا
الجولة الثالثة
الخميس 27 اوت 2026
تونس - الجزائر
قبرص - اليونان
الترتيب
اليونان 2 1
تونس 2 2
الجزائر 1 1
قبرص 0 2
وكان المنتخب التونسي قد انهزم في لقاء الجولة الافتتاحية للمجموعة امام نظيره اليوناني 27-39.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي.
النتائج
الجولة الاولى
الاحد 23 أوت 2026
تونس - اليونان 27-39
قبرص - الجزائر 24-33
الجولة الثانية
الثلاثاء 25 اوت 2026
تونس - قبرص 34-27
الجزائر - اليونان تدور لاحقا
الجولة الثالثة
الخميس 27 اوت 2026
تونس - الجزائر
قبرص - اليونان
الترتيب
اليونان 2 1
تونس 2 2
الجزائر 1 1
قبرص 0 2
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