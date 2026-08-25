تارانتو 2026-كرة اليد -رجال: المنتخب التونسي يفوز على نظيره القبرصي 34-27

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للاواسط مساء اليوم الثلاثاء على نظيره القبرصي بنتيجة 34-27 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة اليد في دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية الى غاية 3 سبتمبر القادم.وكان المنتخب التونسي قد انهزم في لقاء الجولة الافتتاحية للمجموعة امام نظيره اليوناني 27-39.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي.تونس - اليونان 27-39قبرص - الجزائر 24-33الجولة الثانيةالثلاثاء 25 اوت 2026تونس - قبرص 34-27الجزائر - اليونان تدور لاحقاتونس - الجزائرقبرص - اليوناناليونان 2 1تونس 2 2الجزائر 1 1قبرص 0 2