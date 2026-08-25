الستاغ: اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة يوم الأربعاء

أشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم الأربعاء 26 أوت 2026، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء.وأوضحت الشركة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفاءها إلى التقليص، قدر الإمكان، من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء.كما دعت إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء، ومعوّلة على تفهم حرفائها وتعاونهم.وتتزامن هذه الدعوة مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا الأربعاء، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب المناطق، وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين.