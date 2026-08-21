الألعاب المتوسطية «تارانتو 2026»: برنامج حافل للرياضيين التونسيين السبت 22 أوت

السباحة: الأنظار إلى أحمد الجوادي



التايكواندو والمبارزة يرفعان سقف الطموحات



حضور في الكرة الحديدية والملاكمة والمصارعة والدراجات



البادل للمرة الأولى



تتواصل غدا السبت 22 أوت 2026 منافسات الدورة العشرين للألعاب المتوسطية «تارانتو 2026» ببرنامج حافل للمشاركة التونسية، يشمل عددا من الرياضات الجماعية والاختصاصات الفردية.في الرياضات الجماعية، يستهلمشاركته في الألعاب بمواجهة نظيره المقدوني، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس بملعب «جيوفاني باولو»، في مباراة يسعى خلالها إلى تحقيق بداية موفقة وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور القادم.وفي الكرة الطائرة، يخوض المنتخب التونسي للرجال مباراته الثانية أمام المنتخب الإيطالي، صاحب الأرض والجمهور، بقاعة «بالامازولا» انطلاقا من الساعة السابعة مساء، وذلك بعد فوزه في مباراته الأولى على المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط دون رد.كما تنطلق غدا مشاركة، بمواجهة المنتخب الإيطالي بقاعة «بالا سان جياكومو»، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء.وفي السباحة، تتجه الأنظار إلى البطل العالميالذي يخوض سباق 400 متر سباحة حرة بمسبح «توري دي ايالا»، إلى جانب مشاركة جميلة بولكباش في تصفيات سباق 1500 متر سباحة حرة.وتشارك حبيبة بلغيث في تصفيات سباقي 200 متر سباحة على الظهر و100 متر سباحة على الصدر، فيما يخوض محمد ياسين بن عباس سباقي 200 متر سباحة على الظهر و100 متر سباحة على الصدر.ويخوض المنتخب التونسي للتايكواندو، على امتداد يومين، منافسات عدد من الأوزان، بمشاركة البطل الأولمبي والعالمي، إلى جانب محمد أمين الزغلامي وشيماء التومي وعهود بن عون، وذلك بقاعة «ماسافرا جيوفاني باولو».وفي المبارزة، يدخل البطل الأولمبيغمار المنافسات في اختصاص سلاح السابر بقاعة «تارانتو بالاريكاردو»، وسط آمال في اعتلاء منصة التتويج.وتفتتح تونس مشاركتها في الكرة الحديدية بقاعة «مونتيسولا» في اختصاصات الحرة والمقيدة والرافا، بقيادة المخضرمة، حاملة الرقم القياسي التونسي في السجل المتوسطي لصنف السيدات، والتي ستخوض منافسات الكرة الحديدية الحرة.كما يدخل المنتخب التونسي للملاكمة المنافسات بقاعة «سان جيورجيو جونيكو» عبر الرباعيوفي الدراجات، تمثل تونس بالثنائي، بينما يخوضمنافسات المصارعة الرومانية بقاعة «مارتينا فرانكا».ومع إدراج رياضةلأول مرة ضمن برنامج الألعاب المتوسطية، يشارك المنتخب التونسي في المنافسات عبر الثلاثي، بقاعة الحديقة المتوسطية «ساينالا».وتتوزع المشاركة التونسية غدا بذلك على مجموعة واسعة من الاختصاصات، وسط تطلعات إلى تحقيق نتائج إيجابية وإضافة ميداليات جديدة إلى رصيد الرياضة التونسية في هذه الدورة المتوسطية.