الألعاب المتوسطية «تارانتو 2026»: برنامج حافل للرياضيين التونسيين السبت 22 أوت
تتواصل غدا السبت 22 أوت 2026 منافسات الدورة العشرين للألعاب المتوسطية «تارانتو 2026» ببرنامج حافل للمشاركة التونسية، يشمل عددا من الرياضات الجماعية والاختصاصات الفردية.
في الرياضات الجماعية، يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم مشاركته في الألعاب بمواجهة نظيره المقدوني، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس بملعب «جيوفاني باولو»، في مباراة يسعى خلالها إلى تحقيق بداية موفقة وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور القادم.
وفي الكرة الطائرة، يخوض المنتخب التونسي للرجال مباراته الثانية أمام المنتخب الإيطالي، صاحب الأرض والجمهور، بقاعة «بالامازولا» انطلاقا من الساعة السابعة مساء، وذلك بعد فوزه في مباراته الأولى على المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط دون رد.
كما تنطلق غدا مشاركة المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات، بمواجهة المنتخب الإيطالي بقاعة «بالا سان جياكومو»، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء.
السباحة: الأنظار إلى أحمد الجواديوفي السباحة، تتجه الأنظار إلى البطل العالمي أحمد الجوادي الذي يخوض سباق 400 متر سباحة حرة بمسبح «توري دي ايالا»، إلى جانب مشاركة جميلة بولكباش في تصفيات سباق 1500 متر سباحة حرة.
وتشارك حبيبة بلغيث في تصفيات سباقي 200 متر سباحة على الظهر و100 متر سباحة على الصدر، فيما يخوض محمد ياسين بن عباس سباقي 200 متر سباحة على الظهر و100 متر سباحة على الصدر.
التايكواندو والمبارزة يرفعان سقف الطموحاتويخوض المنتخب التونسي للتايكواندو، على امتداد يومين، منافسات عدد من الأوزان، بمشاركة البطل الأولمبي والعالمي محمد خليل الجندوبي، إلى جانب محمد أمين الزغلامي وشيماء التومي وعهود بن عون، وذلك بقاعة «ماسافرا جيوفاني باولو».
وفي المبارزة، يدخل البطل الأولمبي فارس الفرجاني غمار المنافسات في اختصاص سلاح السابر بقاعة «تارانتو بالاريكاردو»، وسط آمال في اعتلاء منصة التتويج.
حضور في الكرة الحديدية والملاكمة والمصارعة والدراجاتوتفتتح تونس مشاركتها في الكرة الحديدية بقاعة «مونتيسولا» في اختصاصات الحرة والمقيدة والرافا، بقيادة المخضرمة منى الباجي، حاملة الرقم القياسي التونسي في السجل المتوسطي لصنف السيدات، والتي ستخوض منافسات الكرة الحديدية الحرة.
كما يدخل المنتخب التونسي للملاكمة المنافسات بقاعة «سان جيورجيو جونيكو» عبر الرباعي حسان عطية وملكة بن مبروك وملكة خليفي ويوسف الرفرافي.
وفي الدراجات، تمثل تونس بالثنائي ناظم بن عمار وحاتم بن عامر، بينما يخوض رضوان الطرهوني منافسات المصارعة الرومانية بقاعة «مارتينا فرانكا».
البادل للمرة الأولىومع إدراج رياضة البادل لأول مرة ضمن برنامج الألعاب المتوسطية، يشارك المنتخب التونسي في المنافسات عبر الثلاثي نادرة العلاني ودرة الشملي ومحمد عزيز الهلالي، بقاعة الحديقة المتوسطية «ساينالا».
وتتوزع المشاركة التونسية غدا بذلك على مجموعة واسعة من الاختصاصات، وسط تطلعات إلى تحقيق نتائج إيجابية وإضافة ميداليات جديدة إلى رصيد الرياضة التونسية في هذه الدورة المتوسطية.
في الرياضات الجماعية، يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم مشاركته في الألعاب بمواجهة نظيره المقدوني، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس بملعب «جيوفاني باولو»، في مباراة يسعى خلالها إلى تحقيق بداية موفقة وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور القادم.
وفي الكرة الطائرة، يخوض المنتخب التونسي للرجال مباراته الثانية أمام المنتخب الإيطالي، صاحب الأرض والجمهور، بقاعة «بالامازولا» انطلاقا من الساعة السابعة مساء، وذلك بعد فوزه في مباراته الأولى على المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط دون رد.
كما تنطلق غدا مشاركة المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات، بمواجهة المنتخب الإيطالي بقاعة «بالا سان جياكومو»، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء.
السباحة: الأنظار إلى أحمد الجواديوفي السباحة، تتجه الأنظار إلى البطل العالمي أحمد الجوادي الذي يخوض سباق 400 متر سباحة حرة بمسبح «توري دي ايالا»، إلى جانب مشاركة جميلة بولكباش في تصفيات سباق 1500 متر سباحة حرة.
وتشارك حبيبة بلغيث في تصفيات سباقي 200 متر سباحة على الظهر و100 متر سباحة على الصدر، فيما يخوض محمد ياسين بن عباس سباقي 200 متر سباحة على الظهر و100 متر سباحة على الصدر.
التايكواندو والمبارزة يرفعان سقف الطموحاتويخوض المنتخب التونسي للتايكواندو، على امتداد يومين، منافسات عدد من الأوزان، بمشاركة البطل الأولمبي والعالمي محمد خليل الجندوبي، إلى جانب محمد أمين الزغلامي وشيماء التومي وعهود بن عون، وذلك بقاعة «ماسافرا جيوفاني باولو».
وفي المبارزة، يدخل البطل الأولمبي فارس الفرجاني غمار المنافسات في اختصاص سلاح السابر بقاعة «تارانتو بالاريكاردو»، وسط آمال في اعتلاء منصة التتويج.
حضور في الكرة الحديدية والملاكمة والمصارعة والدراجاتوتفتتح تونس مشاركتها في الكرة الحديدية بقاعة «مونتيسولا» في اختصاصات الحرة والمقيدة والرافا، بقيادة المخضرمة منى الباجي، حاملة الرقم القياسي التونسي في السجل المتوسطي لصنف السيدات، والتي ستخوض منافسات الكرة الحديدية الحرة.
كما يدخل المنتخب التونسي للملاكمة المنافسات بقاعة «سان جيورجيو جونيكو» عبر الرباعي حسان عطية وملكة بن مبروك وملكة خليفي ويوسف الرفرافي.
وفي الدراجات، تمثل تونس بالثنائي ناظم بن عمار وحاتم بن عامر، بينما يخوض رضوان الطرهوني منافسات المصارعة الرومانية بقاعة «مارتينا فرانكا».
البادل للمرة الأولىومع إدراج رياضة البادل لأول مرة ضمن برنامج الألعاب المتوسطية، يشارك المنتخب التونسي في المنافسات عبر الثلاثي نادرة العلاني ودرة الشملي ومحمد عزيز الهلالي، بقاعة الحديقة المتوسطية «ساينالا».
وتتوزع المشاركة التونسية غدا بذلك على مجموعة واسعة من الاختصاصات، وسط تطلعات إلى تحقيق نتائج إيجابية وإضافة ميداليات جديدة إلى رصيد الرياضة التونسية في هذه الدورة المتوسطية.
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