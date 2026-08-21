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بطولة افريقيا للكرة الطائرة الشاطئية: تأهل المنتخب التونسي الى الدور ربع النهائي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 12:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تأهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة الشاطئية الى الدور ربع النهائي لبطولة افريقيا التي تحتضنها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 22 أوت الجاري اثر فوزه اليوم الجمعة على نظيره المغربي بنتيجة 2-0.
وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء بواقع 21-17 و22-20.


وسيواجه ثنائي المنتخب التونسي المتكون من من آدم المدب وعزيز الأنقليز في الدور ربع النهائي المتأهل من المواجهة التي ستجمع بين المنتخبين الموزمبيقي والسينغالي.


وكان المنتخب التونسي أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الخامسة بعد الفوز على البنين 2-0 والسنيغال 2-1 وبوتسوانا بالغياب 2-0. 


وتقام هذه البطولة الافريقية بمشاركة 45 فريقا (24 في الذكور و21 في الاناث) وهي مؤهلة لكل من بطولة العالم 2027 والالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.
يذكر ان المنتخبين الفائزين في صنفي الذكور والاناث يتاهلان مباشرة الى العاب لوس انجلس 2028.
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