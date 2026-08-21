صادرات زيت الزيتون التونسي تتجاوز 4.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي
سجل قطاع زيت الزيتون التونسي أداء تصديريا قويا خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، حيث بلغت الكميات المصدرة 368 ألف طن، مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، بزيادة بلغت 55.3 بالمائة، وفق أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وانعكست هذه الزيادة في حجم الصادرات على العائدات المالية، التي ارتفعت إلى 4605.3 مليون دينار، مقابل 3190 مليون دينار خلال الفترة نفسها من الموسم المنقضي، أي بنمو قدره 44.4 بالمائة.
ويعزى هذا التطور، وفق المرصد الوطني للفلاحة، إلى تنامي الطلب العالمي، ولا سيما على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ على 83.6 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة.
ارتفاع صادرات زيت الزيتون المعلبوسجلت صادرات زيت الزيتون المعلب بدورها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50.8 بالمائة، لتتطور الكميات المصدرة من 34.1 ألف طن إلى 51.5 ألف طن، بما يمثل 14 بالمائة من إجمالي الصادرات، مقابل 86 بالمائة للزيت المصدر في شكل سائب.
وبلغت حصة الزيت المعلب 18.6 بالمائة من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي.
وعلى مستوى الأسعار، ارتفع متوسط سعر زيت الزيتون خلال شهر جويلية 2026 بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من الموسم الماضي، ليتطور من 12.97 دينار للكيلوغرام إلى 13.16 دينار للكيلوغرام، فيما تراوحت الأسعار حسب الأصناف بين 8.22 دينار و17 دينارا للكيلوغرام.
أكثر من 70 سوقا تستقبل زيت الزيتون التونسيوتوزعت صادرات زيت الزيتون التونسي إلى موفى شهر جويلية 2026 على أكثر من 70 دولة، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية للمنتوج التونسي.
ويستأثر الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 57.1 بالمائة، تتصدرها إسبانيا بـ32.1 بالمائة وإيطاليا بـ20 بالمائة.
وتأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 24 بالمائة، تتوزع أساسا بين الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.2 بالمائة وكندا بنسبة 4.8 بالمائة.
أما الأسواق الآسيوية فتمثل 11.3 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، وتتوزع أبرز حصصها بين السعودية بـ4.6 بالمائة والأردن بـ3.1 بالمائة، في حين بلغت حصة السوق الإفريقية 3.8 بالمائة، منها 3.3 بالمائة للسوق المصرية.
صادرات زيت الزيتون البيولوجي تتجاوز 673 مليون ديناروفي ما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، بلغت الكميات المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 نحو 51.2 ألف طن، بقيمة ناهزت 673.2 مليون دينار.
ولم تتجاوز حصة زيت الزيتون البيولوجي المعلب 6.2 بالمائة من إجمالي حجم صادرات هذا الصنف.
وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي 13.16 دينار للكيلوغرام، متراوحا بين 12.93 دينار للكيلوغرام بالنسبة إلى الزيت السائب و16.56 دينار للكيلوغرام بالنسبة إلى الزيت المعلب.
وتتصدر إيطاليا قائمة البلدان المستوردة لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بحصة تبلغ 38 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، تليها إسبانيا بـ26 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ23 بالمائة وفرنسا بـ8 بالمائة.
وتبرز هذه المؤشرات، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة، تواصل الديناميكية التصديرية لقطاع زيت الزيتون التونسي، سواء من حيث حجم الكميات أو العائدات، إلى جانب تنامي حضور الزيت المعلب وتنويع الأسواق الخارجية.
وانعكست هذه الزيادة في حجم الصادرات على العائدات المالية، التي ارتفعت إلى 4605.3 مليون دينار، مقابل 3190 مليون دينار خلال الفترة نفسها من الموسم المنقضي، أي بنمو قدره 44.4 بالمائة.
ويعزى هذا التطور، وفق المرصد الوطني للفلاحة، إلى تنامي الطلب العالمي، ولا سيما على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ على 83.6 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة.
ارتفاع صادرات زيت الزيتون المعلبوسجلت صادرات زيت الزيتون المعلب بدورها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50.8 بالمائة، لتتطور الكميات المصدرة من 34.1 ألف طن إلى 51.5 ألف طن، بما يمثل 14 بالمائة من إجمالي الصادرات، مقابل 86 بالمائة للزيت المصدر في شكل سائب.
وبلغت حصة الزيت المعلب 18.6 بالمائة من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي.
وعلى مستوى الأسعار، ارتفع متوسط سعر زيت الزيتون خلال شهر جويلية 2026 بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من الموسم الماضي، ليتطور من 12.97 دينار للكيلوغرام إلى 13.16 دينار للكيلوغرام، فيما تراوحت الأسعار حسب الأصناف بين 8.22 دينار و17 دينارا للكيلوغرام.
أكثر من 70 سوقا تستقبل زيت الزيتون التونسيوتوزعت صادرات زيت الزيتون التونسي إلى موفى شهر جويلية 2026 على أكثر من 70 دولة، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية للمنتوج التونسي.
ويستأثر الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 57.1 بالمائة، تتصدرها إسبانيا بـ32.1 بالمائة وإيطاليا بـ20 بالمائة.
وتأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 24 بالمائة، تتوزع أساسا بين الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.2 بالمائة وكندا بنسبة 4.8 بالمائة.
أما الأسواق الآسيوية فتمثل 11.3 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، وتتوزع أبرز حصصها بين السعودية بـ4.6 بالمائة والأردن بـ3.1 بالمائة، في حين بلغت حصة السوق الإفريقية 3.8 بالمائة، منها 3.3 بالمائة للسوق المصرية.
صادرات زيت الزيتون البيولوجي تتجاوز 673 مليون ديناروفي ما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، بلغت الكميات المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 نحو 51.2 ألف طن، بقيمة ناهزت 673.2 مليون دينار.
ولم تتجاوز حصة زيت الزيتون البيولوجي المعلب 6.2 بالمائة من إجمالي حجم صادرات هذا الصنف.
وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي 13.16 دينار للكيلوغرام، متراوحا بين 12.93 دينار للكيلوغرام بالنسبة إلى الزيت السائب و16.56 دينار للكيلوغرام بالنسبة إلى الزيت المعلب.
وتتصدر إيطاليا قائمة البلدان المستوردة لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بحصة تبلغ 38 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، تليها إسبانيا بـ26 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ23 بالمائة وفرنسا بـ8 بالمائة.
وتبرز هذه المؤشرات، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة، تواصل الديناميكية التصديرية لقطاع زيت الزيتون التونسي، سواء من حيث حجم الكميات أو العائدات، إلى جانب تنامي حضور الزيت المعلب وتنويع الأسواق الخارجية.
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