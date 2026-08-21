صادرات زيت الزيتون التونسي تتجاوز 4.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي

ارتفاع صادرات زيت الزيتون المعلب



أكثر من 70 سوقا تستقبل زيت الزيتون التونسي



صادرات زيت الزيتون البيولوجي تتجاوز 673 مليون دينار



سجل قطاع زيت الزيتون التونسي أداء تصديريا قويا خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، حيث بلغت الكميات المصدرة، مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، بزيادة بلغت، وفق أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة.وانعكست هذه الزيادة في حجم الصادرات على العائدات المالية، التي ارتفعت إلى، مقابل 3190 مليون دينار خلال الفترة نفسها من الموسم المنقضي، أي بنمو قدرهويعزى هذا التطور، وفق المرصد الوطني للفلاحة، إلى تنامي الطلب العالمي، ولا سيما علىالذي استحوذ علىمن إجمالي الكميات المصدرة.وسجلت صادرات زيت الزيتون المعلب بدورها ارتفاعا ملحوظا بنسبة، لتتطور الكميات المصدرة من 34.1 ألف طن إلى 51.5 ألف طن، بما يمثلمن إجمالي الصادرات، مقابل 86 بالمائة للزيت المصدر في شكل سائب.وبلغت حصة الزيت المعلبخلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي.وعلى مستوى الأسعار، ارتفع متوسط سعر زيت الزيتون خلال شهر جويلية 2026 بنسبةمقارنة بالشهر نفسه من الموسم الماضي، ليتطور من 12.97 دينار للكيلوغرام إلى 13.16 دينار للكيلوغرام، فيما تراوحت الأسعار حسب الأصناف بينوتوزعت صادرات زيت الزيتون التونسي إلى موفى شهر جويلية 2026 على، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية للمنتوج التونسي.ويستأثربالحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 57.1 بالمائة، تتصدرها إسبانيا بـ32.1 بالمائة وإيطاليا بـ20 بالمائة.وتأتيفي المرتبة الثانية بحصة تبلغ 24 بالمائة، تتوزع أساسا بين الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.2 بالمائة وكندا بنسبة 4.8 بالمائة.أما الأسواق الآسيوية فتمثلمن إجمالي الكميات المصدرة، وتتوزع أبرز حصصها بين السعودية بـ4.6 بالمائة والأردن بـ3.1 بالمائة، في حين بلغت حصة السوق الإفريقية 3.8 بالمائة، منها 3.3 بالمائة للسوق المصرية.وفي ما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، بلغت الكميات المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 نحو، بقيمة ناهزتولم تتجاوز حصة زيت الزيتون البيولوجي المعلبمن إجمالي حجم صادرات هذا الصنف.وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي، متراوحا بين 12.93 دينار للكيلوغرام بالنسبة إلى الزيت السائب و16.56 دينار للكيلوغرام بالنسبة إلى الزيت المعلب.وتتصدرقائمة البلدان المستوردة لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بحصة تبلغ 38 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، تليها إسبانيا بـ26 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ23 بالمائة وفرنسا بـ8 بالمائة.وتبرز هذه المؤشرات، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة،، سواء من حيث حجم الكميات أو العائدات، إلى جانب تنامي حضور الزيت المعلب وتنويع الأسواق الخارجية.