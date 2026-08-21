JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:42 Tunis

صادرات زيت الزيتون التونسي تتجاوز 4.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 12:30 قراءة: 2 د, 12 ث
      
سجل قطاع زيت الزيتون التونسي أداء تصديريا قويا خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، حيث بلغت الكميات المصدرة 368 ألف طن، مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، بزيادة بلغت 55.3 بالمائة، وفق أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة.


وانعكست هذه الزيادة في حجم الصادرات على العائدات المالية، التي ارتفعت إلى 4605.3 مليون دينار، مقابل 3190 مليون دينار خلال الفترة نفسها من الموسم المنقضي، أي بنمو قدره 44.4 بالمائة.


ويعزى هذا التطور، وفق المرصد الوطني للفلاحة، إلى تنامي الطلب العالمي، ولا سيما على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ على 83.6 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة.


ارتفاع صادرات زيت الزيتون المعلب

وسجلت صادرات زيت الزيتون المعلب بدورها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50.8 بالمائة، لتتطور الكميات المصدرة من 34.1 ألف طن إلى 51.5 ألف طن، بما يمثل 14 بالمائة من إجمالي الصادرات، مقابل 86 بالمائة للزيت المصدر في شكل سائب.

وبلغت حصة الزيت المعلب 18.6 بالمائة من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي.

وعلى مستوى الأسعار، ارتفع متوسط سعر زيت الزيتون خلال شهر جويلية 2026 بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من الموسم الماضي، ليتطور من 12.97 دينار للكيلوغرام إلى 13.16 دينار للكيلوغرام، فيما تراوحت الأسعار حسب الأصناف بين 8.22 دينار و17 دينارا للكيلوغرام.

أكثر من 70 سوقا تستقبل زيت الزيتون التونسي

وتوزعت صادرات زيت الزيتون التونسي إلى موفى شهر جويلية 2026 على أكثر من 70 دولة، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية للمنتوج التونسي.

ويستأثر الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 57.1 بالمائة، تتصدرها إسبانيا بـ32.1 بالمائة وإيطاليا بـ20 بالمائة.

وتأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 24 بالمائة، تتوزع أساسا بين الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.2 بالمائة وكندا بنسبة 4.8 بالمائة.

أما الأسواق الآسيوية فتمثل 11.3 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، وتتوزع أبرز حصصها بين السعودية بـ4.6 بالمائة والأردن بـ3.1 بالمائة، في حين بلغت حصة السوق الإفريقية 3.8 بالمائة، منها 3.3 بالمائة للسوق المصرية.

صادرات زيت الزيتون البيولوجي تتجاوز 673 مليون دينار

وفي ما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، بلغت الكميات المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 نحو 51.2 ألف طن، بقيمة ناهزت 673.2 مليون دينار.

ولم تتجاوز حصة زيت الزيتون البيولوجي المعلب 6.2 بالمائة من إجمالي حجم صادرات هذا الصنف.

وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي 13.16 دينار للكيلوغرام، متراوحا بين 12.93 دينار للكيلوغرام بالنسبة إلى الزيت السائب و16.56 دينار للكيلوغرام بالنسبة إلى الزيت المعلب.

وتتصدر إيطاليا قائمة البلدان المستوردة لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بحصة تبلغ 38 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، تليها إسبانيا بـ26 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ23 بالمائة وفرنسا بـ8 بالمائة.

وتبرز هذه المؤشرات، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة، تواصل الديناميكية التصديرية لقطاع زيت الزيتون التونسي، سواء من حيث حجم الكميات أو العائدات، إلى جانب تنامي حضور الزيت المعلب وتنويع الأسواق الخارجية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334822

babnet

كل الأخبار...

12:42 - عمادة الاطباء: اجراء الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل أشخاص غير مؤهلين يعد ممارسة غير قانونية للطب
12:30 - صادرات زيت الزيتون التونسي تتجاوز 4.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي
12:14 - بطولة افريقيا للكرة الطائرة الشاطئية: تأهل المنتخب التونسي الى الدور ربع النهائي
12:11 - بطولة كانكون للتحدي: معز الشرقي يبلغ ربع النهائي
11:51 - ليبيا: عبد السلام الزوبي يعيد هندسة المشهد العسكري غرب ليبيا
11:35 - عامر بحبة: تونس تستعد لموجة حر جديدة تستمر نحو أسبوع
11:30 - خلايا رعدية وأمطار مع رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س اليوم وغدا في هذه المناطق
10:58 - وزير التجارة يدعو إلى العمل على تنويع المبادلات التجارية بين تونس والهند ودفعها إلى مستويات أعلى
10:48 - محكمة المحاسبات تتوج بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة
10:41 - الرابطة الأولى: كلاسيكو الترجي والنجم في واجهة الجولة الافتتاحية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 21 أوت 2026 | 8 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
36°-27
38°-28
39°-29
45°-29
  • Avoirs en devises 24949,5
  • (20/08)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,38093 DT
  • (20/08)
  • 1 $ = 2,92255 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/08)     1107,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/08)   29996 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio