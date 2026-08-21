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قبلي: انطلاق الايام التحسيسية حول المكافحة المتكاملة لحشرة "الاوريكتاس"

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Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 14:22 قراءة: 1 د, 18 ث
      
انطلق المركز الفني للتمور بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وخلايا الارشاد الفلاحي، في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول المكافحة المتكاملة لحشرة "الاوريكتاس"، وفق المختصّ في العلوم الفلاحية بالمركز رفقي بالطيب.


وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان هذه الأيام التحسيسية التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بمنطقة بشني من معتمدية الفوار، تهدف الى التعريف بالبروتوكول العلمي للمكافحة المتكاملة لحشرة "الاوريكتاس" التي باتت تتواجد ببعض المناطق خاصة في معتمديتي رجيم معتوق والفوار، وهو ما يتطلب مزيدا من العمل لمكافحتها.
ولفت بالطيب الى ان المركز الفني للتمور يتابع باستمرار مدى انتشار هذه الحشرة بالواحات ويعمل على دعم مجهودات مكافحتها حيث قام بإنجاز عدد من التدخلات التحسيسية فضلا عن توزيع مصائد ضوئية على الفلاحين الذين سجلوا إصابات في مقاسمهم الفلاحية مع القيام بالمتابعة المستمرة لمعرفة درجة الإصابة وعدد حشرات "الاوريكتاس" الذي تصيده المصائد الضوئية أسبوعيا بداية من شهر جوان وصولا الى شهر نوفمبر.

وأشار الى ان هذه الأيام التحسيسية يتخللها تذكير بالممارسات الزراعية السليمة التي يجب ان يقوم بها الفلاح ومنها عدم نقل فسائل النخيل من مقسم مصاب الى مقسم غير مصاب او نقل الجريد مع اختيار المكان الجيد لوضع المصائد الضوئية حتى لا تكون في ذاتها جاذبة للحشرة، الى جانب توزيع مطويات على الفلاحين تمكن من دراسة درجة الإصابة بكل مقسم ومعرفة نوع الحشرة وبالتالي طرق التعامل معها، وبين ان وضع انتشار الحشرة ما زال الى حد الان تحت السيطرة سواء بمعتمدية رجيم معتوق او الفوار.
يشار الى ان حشرة "الارويكتاس" هي نوع من الخنافس تعرف بخنفساء وحيد القرن او حفار جذوع النخيل وتعتبر من الافات الزراعية التي تبقى غالبا في شكل يرقة (دودة) تختبئ وتحفر داخل انسجة جذع النخلة من الأسفل
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