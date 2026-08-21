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وزير التجارة يدعو إلى العمل على تنويع المبادلات التجارية بين تونس والهند ودفعها إلى مستويات أعلى

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Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 10:58 قراءة: 1 د, 51 ث
      
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أن مستوى التبادل التجاري الحالي بين تونس والهند "لا يعكس تطلعات الشعبين والقدرات الكامنة في إقتصاد البلدين"، داعيا إلى العمل على تنويع المبادلات التجارية ودفعها إلى مستويات أعلى
كان ذلك خلال إستقبال الوزير ،أمس الخميس، وفدا من رجال الأعمال عن إتحاد الصناعات الهندية بحضور سفيرة الهند بتونس ديفياني خوبراغادي

وإعتبر عبيد وفق بلاغ صادر الجمعة عن الوزارة، أن الهند تعد شريكا إقتصاديا مهما لتونس، بما يستوجب مزيد تطوير مستويات العلاقات الإقتصادية معها وإستغلال المساحات والإمكانات الكبيرة المتوفرة لتنويع التبادل التجاري والإرتقاء به نحو السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.


وشدد في هذا الصدد، على أن الإمكانات المتوفرة لدى البلدين تتيح الإنتقال بالعلاقات الإقتصادية التونسية الهندية إلى مرحلة أكثر ديناميكية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والصيدلانية وتكنولوجيا الإتصالات والخدمات الرقمية والصناعات الميكانيكية والإلكترونية ومكونات السيارات، فضلا عن الإستفادة من خبرات وتجارب الشركات من الجانبين
وأبرز وزير التجارة في هذا السياق، القدرات التنافسية للمنتوجات التونسية في الأسواق العالمية، لاسيما زيت الزيتون والتمور، باعتبارهما من المنتجات ذات الجودة العالية، داعيا الشركات الهندية إلى إستغلال هذه المؤشرات وتأسيس علاقات شراكة وإستثمار مع نظيراتها التونسية في مجالات التعليب والترويج والتسويق، سواء في السوق الهندية أو في الأسواق الإفريقية والآسيوية.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي الهام الذي تتميز به تونس، باعتبارها بوابة إلى إفريقيا وأوروبا، يوفر للشركات ورجال الأعمال الهنود منصة إستراتيجية للنفاذ إلى عدد من الأسواق، بما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام الإستثمارات الهندية ويساهم في تطوير إقتصاد البلدين.
من جانبها، أكدت سفيرة الهند بتونس ديفياني خوبراغادي، إهتمام بلادها بتطوير العلاقات الإقتصادية مع تونس، من خلال إرساء علاقات جديدة في مجالي الإستثمار والشراكة والإرتقاء بها إلى مستويات أعلى.
وأشارت خوبراغادي، إلى المساعي الحثيثة الرامية  الرامية إلى تأسيس غرفة الأعمال التونسية الهندية، لما يمكن أن تضطلع به من دور في ربط رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين وتيسير التواصل بينهم، إلى جانب تنظيم منتدى الأعمال التونسي الهندي كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين.
وتم التأكيد خلال اللقاء،على ضرورة الترفيع في حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتسهيل نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الهندية، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الهنود على الإستثمار في تونس، فضلا عن تطوير شراكات جديدة بين المؤسسات التونسية والهندية.
وتأتي زيارة الوفد الهندي إلى تونس في إطار تنظيم منتدى الأعمال التونسي الهندي، الذي يرمي إلى دفع العلاقات الإقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة والإستثمار.
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