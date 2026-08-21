JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:38 Tunis

مؤسسة فداء تحيي اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الاحاطة بهم وبعائلاتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b6117c901f75.07852727_qjoniplgkfhem.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 13:50 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكدت مؤسسة فداء أن إحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الموافق لـ21 أوت من كل سنة، يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان.


وجددت المؤسسة، بهذه المناسبة، عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيدا فعليا لاعتراف الدولة بتضحياتهم وحرصها على صون كرامتهم ، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة "فداء" على موقعها الرسمي على منصة "فايسبوك".


وأوضحت أن استحضار أسماء الضحايا وتخليد تضحياتهم يندرج في إطار الإنصاف والوفاء لمن قدموا تضحياتهم من أجل أمن البلاد واستقرارها.


واحياء لهذا اليوم الدولي ، سيتم اليوم الجمعة عرض عدد من الشهادات التاريخية التي توثق للملاحم البطولية التي خاضها أفراد القوات المسلحة، ولجهود منظومة الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وذلك باحدى الاذاعات الخاصة ،وفق ما جاء في ذات البلاغ .

كما أعدت مؤسسة فداء شريطا وثائقيا حول منظومة الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية، إلى جانب برنامج يوثق قصة نجاح مشروع للإدماج الاقتصادي لفائدة إحدى عائلات الشهداء، على أن يتم عرضهما اليوم الجمعة عبر قناة المؤسسة على موقع "يوتيوب".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334816

babnet

كل الأخبار...

14:38 - مسؤول بالإدارة العامة للغابات: إعادة تأهيل الغابات المحترقة تتطلب سنة على الأقل قبل إعادة التشجير
14:22 - قبلي: انطلاق الايام التحسيسية حول المكافحة المتكاملة لحشرة "الاوريكتاس"
14:04 - النقابة الوطنية للصحفيين: 22 اعتداء استهدف الصحفيين خلال شهر جويلية 2026
13:50 - مؤسسة فداء تحيي اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الاحاطة بهم وبعائلاتهم
13:17 - الألعاب المتوسطية «تارانتو 2026»: برنامج حافل للرياضيين التونسيين السبت 22 أوت
12:42 - عمادة الاطباء: اجراء الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل أشخاص غير مؤهلين يعد ممارسة غير قانونية للطب
12:30 - صادرات زيت الزيتون التونسي تتجاوز 4.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي
12:14 - بطولة افريقيا للكرة الطائرة الشاطئية: تأهل المنتخب التونسي الى الدور ربع النهائي
12:11 - بطولة كانكون للتحدي: معز الشرقي يبلغ ربع النهائي
11:51 - ليبيا: عبد السلام الزوبي يعيد هندسة المشهد العسكري غرب ليبيا
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 21 أوت 2026 | 8 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
36°-27
39°-27
39°-29
45°-30
  • Avoirs en devises 24949,5
  • (20/08)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,38093 DT
  • (20/08)
  • 1 $ = 2,92255 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/08)     1107,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/08)   29996 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio