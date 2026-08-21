مؤسسة فداء تحيي اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الاحاطة بهم وبعائلاتهم

أكدت مؤسسة فداء أن إحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الموافق لـ21 أوت من كل سنة، يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان.وجددت المؤسسة، بهذه المناسبة، عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيدا فعليا لاعتراف الدولة بتضحياتهم وحرصها على صون كرامتهم ، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة "فداء" على موقعها الرسمي على منصة "فايسبوك".وأوضحت أن استحضار أسماء الضحايا وتخليد تضحياتهم يندرج في إطار الإنصاف والوفاء لمن قدموا تضحياتهم من أجل أمن البلاد واستقرارها.واحياء لهذا اليوم الدولي ، سيتم اليوم الجمعة عرض عدد من الشهادات التاريخية التي توثق للملاحم البطولية التي خاضها أفراد القوات المسلحة، ولجهود منظومة الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وذلك باحدى الاذاعات الخاصة ،وفق ما جاء في ذات البلاغ .كما أعدت مؤسسة فداء شريطا وثائقيا حول منظومة الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية، إلى جانب برنامج يوثق قصة نجاح مشروع للإدماج الاقتصادي لفائدة إحدى عائلات الشهداء، على أن يتم عرضهما اليوم الجمعة عبر قناة المؤسسة على موقع "يوتيوب".