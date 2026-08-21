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محكمة المحاسبات تتوج بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 10:48 قراءة: 0 د, 53 ث
      
توجت محكمة المحاسبات بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق اعدهما كل من القاضيتين ىمنة بن احمد وحلا الباروني


وتندرج هذه المسابقة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الأرابوساي"


ويأتي هذا التتويج تأكيدا على ما تزخر به محكمة المحاسبات من كفاءات شابة قادرة على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العمل الرقابي وترسيخا لمكانتها كصرح علمي ومؤسسة رائدة تشجّع على البحث والابتكار في خدمة الرقابة على المال العام


ويكتسي هذا الإنجاز دلالة خاصة لتزامنه مع الاحتفال بعيد المرأة التونسية ليجسّد الدور الريادي الذي تضطلع به الكفاءات النسائية بمحكمة المحاسبات على الصعيدين الوطني والعربي وتواصل اشعاعها في المحافل الاقليمية والدولية.

المسابقة التي تنظمها المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الارابوساي" هي اطار اقليمي يجمع أجهزة الرقابة العليا في الدول العربية ومن بينها محكمة المحاسبات التونسية .وتهدف المسابقة الى تشجيع الدراسات والابحاث التي يمكن أن تطور منهجيات واساليب الرقابة والتدقيق وتحسين أداء أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة
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