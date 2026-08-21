الرابطة الأولى: كلاسيكو الترجي والنجم في واجهة الجولة الافتتاحية

الترجي والنجم.. كلاسيكو بطموحات متجددة



الملعب التونسي والنادي الصفاقسي.. قمة واعدة في باردو



النادي الإفريقي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه من المتلوي



أمل حمام سوسة في اختبار صعب أمام الاتحاد المنستيري



النادي البنزرتي يستقبل مستقبل المرسى



تقدم ساقية الداير وشبيبة العمران.. مواجهة متوازنة



اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف.. عودة إلى أجواء النخبة



تُعطى نهاية هذا الأسبوع ضربة بداية الموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بإجراء مباريات الجولة الافتتاحية يومي السبت والأحد، في جولة تتصدرها قمة، إلى جانب مواجهة تقليدية واعدة بينويحتضن ملعب حمادي العقربي برادس، يوم الأحد، كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي، في مواجهة مبكرة تجمع فريقين يدخلان الموسم بطموحات متباينة، حيث يسعى الترجي إلى استعادة لقب البطولة ومواصلة المنافسة على الواجهة القارية، بينما يتطلع النجم الساحلي إلى استعادة مكانته ضمن الأندية المراهنة على اللقب بعد موسم مخيب للآمال أنهاه في المركز السابع.ونشط الفريقان بشكل لافت خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أقدم الترجي الرياضي، تحت قيادة مدربه الروماني لورينتو ريجيكامف، على تعزيز صفوفه بعدد من الانتدابات، من أبرزها البرازيلي لوكاس ريبيرو والبيروفي خيسوس كاستيلو والمغربي عماد فراج والكاميروني مايل مونييبي، إلى جانب محمد الحاج محمود ورائد الشيخاوي ومروان الصحراوي ويوسف بشة والحارس منتصر الصيد، فضلا عن تجديد عقد الجزائري يوسف البلايلي.وفي المقابل، عزز النجم الساحلي صفوفه بعد تجاوزه جانبا من الصعوبات المالية، خاصة إثر تسديد جزء هام من الديون المتخلدة بذمته بفضل دعم جماهيره الذي تجاوز 3 ملايين دينار.وتعاقد فريق جوهرة الساحل مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، الذي كان يشرف على الإدارة الفنية للشبان في الترجي الرياضي، كما ضم عددا من اللاعبين، من بينهم النيجيري أمبروز أوشيغبو والسنغاليان عثمان ييري دياخاتي وباباكار ديارا والليبيري محمد سانغاري، إلى جانب عزمي غومة وأشرف بن ضياف وعبد الله العامري.وفي مركب الهادي النيفر بباردو، يستضيف الملعب التونسي، يوم السبت، النادي الصفاقسي في مواجهة ينتظر أن تكون مفتوحة ومليئة بالندية.ويخوض الملعب التونسي الموسم بقيادة المدرب البرتغالي توزي ماريكو، بعد أن أعاد تشكيل رصيده البشري خلال فترة الانتقالات الصيفية، من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين، من بينهم البنيني فينيون بيانفينيو والسنغالي مام ساليو تيون ورائد الدربالي وزكرياء العايب ومالك شويخ وبركات الحميدي وحسين الرفاعي وفخر الدين بن يوسف.وسيفتقد فريق باردو في بداية الموسم حارس مرماه نور الدين الفرحاتي، الذي خضع لتدخل جراحي يستوجب راحة بشهرين.أما النادي الصفاقسي، فقد تعاقد مع نبيل الكوكي للإشراف على الفريق، وعزز صفوفه بالحارس عبد السلام الحلاوي ومؤمن الرحماني وغيث الصغير، إلى جانب الأوغندي حكيم موتيبي والكونغولي جوسنا لوليندو، مع المحافظة على أغلب ركائزه.ويسعى فريق عاصمة الجنوب إلى المنافسة بجدية على لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ سنة 2013، إلى جانب المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.ويستهل النادي الإفريقي حملة الدفاع عن لقبه بتنقل إلى نجم المتلوي يوم الأحد، في اختبار أول لفريق يسعى إلى مواصلة تألقه محليا والعودة بقوة إلى المنافسة القارية من خلال رابطة أبطال إفريقيا.وبعد مغادرة المدرب فوزي البنزرتي وعدد من اللاعبين، تعاقدت الهيئة المديرة مع ماهر الكنزاري، كما دعمت المجموعة بعدد من الانتدابات، من بينها السنغالي مامادو دياتا والمالي إسماعيل سيمبارا والكاميروني تادوس نكينغ، إضافة إلى معتز الزدام وياسين مرياح وريان الجبالي.أما نجم المتلوي، فقد واجه صعوبات مالية خلال فترة التحضيرات، مع تغيير مدربه وتعويض عماد بن يونس بأمين قارة، كما عزز صفوفه بعدد من اللاعبين من بينهم محمد عزيز البجاوي ومحمد عامر بلغيث ومنتصر التومي ومحمد عامر الجويني ومحمد علي الوريمي وأيوب التليلي وعزيز الغريسي، إلى جانب النيجيري إيفياني أوغبا.ويشهد برنامج السبت مباراة تجمع أمل حمام سوسة الصاعد حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى بالاتحاد المنستيري، الذي فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة ضمن الأندية المنافسة على المراتب الأولى.ويدخل الاتحاد المنستيري الموسم بقيادة المدرب الفرنسي رومين فولز، بعد تعزيز صفوفه بالحارس إدريس العرفاوي والبشير يعقوب ومالك المهري وبيرم نويصر، في وقت غادر فيه الفريق عدد من الركائز.أما أمل حمام سوسة، فيسعى إلى ضمان بقائه ضمن مصاف النخبة، بعد تغييرات على مستوى الإطار الفني والرصيد البشري، حيث تعاقد مع عدد من اللاعبين من بينهم إبراهيم الغنوشي وغازي عبد الرزاق وفخر الدين العوجي وأيوب شعبان ومالك بعيو وأمين الجزيري وأيمن الزين وجعفر موسى والحارس شرف الدين نصرلي.وعلى ملعب 15 أكتوبر، يستهل النادي البنزرتي موسمه أمام جماهيره بمواجهة مستقبل المرسى يوم الأحد.ويسعى فريق عاصمة الشمال إلى تقديم موسم أفضل من السابق، رغم الصعوبات المالية التي أثرت على تحركاته في سوق الانتقالات، حيث وضع المدرب محمد عزيز أسس مجموعة جديدة بضم عدد من اللاعبين، من بينهم الإيفواري محمد لمين تراوري وبلال الماجري وشادي المحمدي.أما مستقبل المرسى، فقد بدأ تحضيراته مبكرا، وتعاقد مع المدرب عماد بن يونس، قبل تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين، أبرزهم كوني خلفة وعامر العمراني وفارس المسكيني وقصي معشة ونور ماني وياسين بوخريص وريان الحمروني، إلى جانب الغاني عباس عبد الودود والإيفواري ليهي أوريل.ويحتضن ملعب الطيب المهيري بصفاقس، يوم السبت، مباراة تقدم ساقية الداير، الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى، أمام شبيبة العمران التي تخوض موسمها الثالث ضمن درجة النخبة.ويبحث الفريقان عن بداية إيجابية تمنحهما دفعا معنويا لبقية الموسم، حيث دعم تقدم ساقية الداير صفوفه بعدد من اللاعبين، من بينهم حارسا المرمى رشاد الشلي وعبد القادر شوية، والإيفواري إبراهيم بيرتران والنيجيري صامويل جونيور.أما شبيبة العمران، فكانت تحركاتها في سوق الانتقالات أكثر تحفظا، مع التعاقد مع عدد من اللاعبين من بينهم حسني قزمير وياسين الميزوني ووسيم القروي وإلياس الماجري وعزيز الغربي والنيجيري إبراهيم.وفي مباراتين أخريين، يستضيف اتحاد بن قردان يوم السبت نادي حمام الأنف العائد إلى الرابطة المحترفة الأولى، في حين يستقبل الترجي الجرجيسي الأولمبي الباجي.وعزز اتحاد بن قردان، بقيادة مدربه سفيان الحيدوسي، صفوفه بعدد من اللاعبين، من بينهم غازي العيادي وتاج الإسلام سالم وأيمن العمري وأشرف بوراوي وفؤاد التيمومي ولاعب النيجر حمزة أبو بكر.أما نادي حمام الأنف، الذي يشرف عليه ابن النادي شمس الدين الذوادي، فقد تعاقد مع الحارس المخضرم معز بن شريفية، إلى جانب بهاء الدين السلامي ومحمد علي الماجري وعزيز القوضاعي وهيثم المحمدي وفراس بن عمار والغيني أبو بكر سيديكي.وفي جرجيس، يخوض الترجي الجرجيسي الموسم تحت إشراف المدرب منصف مشارك، مع مشاركة قارية جديدة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقد عزز صفوفه بعدد من اللاعبين، من بينهم السنغاليان أوسينو توري وسامبا ضيوف والغامبي كيبا سوي، إلى جانب الحارس وسيم المغزاوي وحمدي العبيدي وريان السماعلي.أما الأولمبي الباجي، فقد أقدم في الساعات الأخيرة على تغيير مدربه بالتعاقد مع ناصيف البياوي خلفا لسعد معمر، كما عزز صفوفه بالحارس حمدي شعيرات ويحيى العاشوري ومهدي خيري ويوسف عزيب وأسامة السياري وأمين عمار والسنغالي محمد سيدينا.وتحمل الجولة الافتتاحية للموسم الجديد عناوين عديدة، أبرزها، في انتظار أن تكشف مباريات الجولة الأولى مبكرا عن ملامح المنافسة على اللقب والمراتب المؤهلة للمسابقات القارية، وكذلك صراع تفادي النزول.