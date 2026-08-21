النفطي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البلجيكي الجديد

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم الخميس بمقر الوزارة، "يان دي باو"، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لمملكة بلجيكيا بتونس.وحسب بلاغ للوزارة، نوّه النفطي خلال هذا اللقاء بعلاقات الصداقة والتعاون العريقة والمتميزة القائمة بين البلدين منذ أواخر القرن التاسع عشر والتي تطورت على مدى سبعين سنة من العمل الدبلوماسي المكثف.وذكّر بما شهدته هذه العلاقات من نقلة نوعية في المجالات التجارية والاستثمارية والأكاديمية والثقافية والسياحية، مؤكدا أهمية تكثيف تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى والعمل على توظيف الاستحقاقات القادمة لمزيد تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تنسجم مع أولويات مخطط التنمية في تونس، من خلال الترفيع في حجم الاستثمارات البلجيكية في تونس ودعم التعاون في المجالات المتصلة بالحركية البشرية في الاتجاهين.كما ذكر النفطي بأهمية تطوير ومراجعة الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي على أسس جديدة تستند الى الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة والندٌية.من جانبه، عبّر السفير البلجيكي عن التزامه بالعمل من أجل تطوير وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بها في إطار شراكة استراتيجية تعود بالفائدة على الطرفين.