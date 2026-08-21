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صفاقس :افتتاح وحدة التصوير الطبي بمركز وسيط المطار بعد تهيئتها وتجهيزها

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Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 07:21 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في إطار دعم وتقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها، تم افتتاح وحدة التصوير الطبي بمركز وسيط المطار، بعد تهيئتها وتجهيزها وفق مواصفات عالية الجودة، بما يضمن توفير ظروف ملائمة لاستغلال آلات التصوير الطبي الحديثة التي وفرتها سلطة الإشراف لفائدة المركز
وأدى بهذه المناسبة، المدير الجهوي للصحة بصفاقس، زيارة ميدانية إلى هذا الفضاء الصحي الجديد، بحضور مديرة مجمع الصحة الأساسية بصفاقس، إلى جانب الفريق المشرف على الوحدة ،وثلة من إطارات وأعوان المركز


ويندرج افتتاح هذه الوحدة في إطار دعم الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وتمكينهم من الانتفاع بخدمات التصوير الطبي الحديثة في ظروف تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة

كما تمت، بالمناسبة، برمجة أشغال إضافية بمركز وسيط المطار من قبل إدارة المجمع، وذلك في إطار مواصلة تهيئة المركز،وتجويد الخدمات الصحية ،وتحسين ظروف استقبال المواطنين والارتقاء ببيئة العمل لفائدة الإطارات والأعوان


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