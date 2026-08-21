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ولاية صفاقس:جلسة عمل حول الاستعداد للعودة الجامعية والمدرسية والتكوينية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 07:54 قراءة: 1 د, 16 ث
      
انعقدت يوم الخميس بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خُصصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية للعودة المدرسية، وذلك تحت إشراف والي الجهة محمد الحجري ،وبحضور مختلف المصالح والهياكل الجهوية والمحلية المتدخلة ،وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ورئيس المجلس الجهوي ورؤساء المجالس المحلية


وتناولت الجلسة مختلف الجوانب المرتبطة بالعودة المدرسية، حيث تم استعراض مدى جاهزية المؤسسات التربوية بمختلف مناطق الولاية، ومتابعة نسق أشغال الصيانة والتعهد بالمؤسسات، إلى جانب الوقوف على النقائص المسجلة والعمل على تداركها قبل موعد العودة
كما تم التأكيد على ضرورة ضمان جاهزية محيط المؤسسات التربوية، من حيث النظافة والعناية بالمحيط، والتزود بالماء الصالح للشراب، وصيانة التجهيزات والمرافق، بما يوفر ظروفًا ملائمة للتلاميذ والإطار التربوي والإداري


وبخصوص الجانب الأمني، تم التشديد على تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والهياكل المتدخلة، وتأمين محيط المؤسسات التربوية، خاصة خلال أوقات الدخول والخروج، وتنظيم حركة المرور، وتكثيف الدوريات بمحيط المدارس والمعاهد، فضلاً عن تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية في مجال السلامة المرورية، والوقاية من مختلف المخاطر

وعلى المستوى الاجتماعي، تم التطرق إلى مختلف البرامج والإجراءات الرامية إلى الإحاطة بالتلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل، وضمان استفادتهم من المساعدات المدرسية وتوفير المستلزمات واللوازم الضرورية
وتم التأكيد أيضا ،على ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل لضمان النقل المدرسي، ومتابعة الوضعيات الاجتماعية للتلاميذ، وتوفير الظروف الملائمة لتكافؤ الفرص والحد من أسباب الانقطاع المبكر عن الدراسة
وشدد الوالي على ضرورة استكمال كافة الاستعدادات في الآجال المحددة، وتسريع نسق التدخلات ومعالجة النقائص والإشكاليات المطروحة، مع متابعة ميدانية دقيقة لمختلف الإجراءات
ودعا جميع الأطراف المتدخلة إلى مزيد التنسيق والجاهزية لضمان عودة آمنة، وفي أفضل الظروف لفائدة التلاميذ والإطار التربوي والإداري بولاية صفاقس
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