ولاية صفاقس:جلسة عمل حول الاستعداد للعودة الجامعية والمدرسية والتكوينية

انعقدت يوم الخميس بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خُصصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية للعودة المدرسية، وذلك تحت إشراف والي الجهة محمد الحجري ،وبحضور مختلف المصالح والهياكل الجهوية والمحلية المتدخلة ،وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ورئيس المجلس الجهوي ورؤساء المجالس المحليةوتناولت الجلسة مختلف الجوانب المرتبطة بالعودة المدرسية، حيث تم استعراض مدى جاهزية المؤسسات التربوية بمختلف مناطق الولاية، ومتابعة نسق أشغال الصيانة والتعهد بالمؤسسات، إلى جانب الوقوف على النقائص المسجلة والعمل على تداركها قبل موعد العودةكما تم التأكيد على ضرورة ضمان جاهزية محيط المؤسسات التربوية، من حيث النظافة والعناية بالمحيط، والتزود بالماء الصالح للشراب، وصيانة التجهيزات والمرافق، بما يوفر ظروفًا ملائمة للتلاميذ والإطار التربوي والإداريوبخصوص الجانب الأمني، تم التشديد على تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والهياكل المتدخلة، وتأمين محيط المؤسسات التربوية، خاصة خلال أوقات الدخول والخروج، وتنظيم حركة المرور، وتكثيف الدوريات بمحيط المدارس والمعاهد، فضلاً عن تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية في مجال السلامة المرورية، والوقاية من مختلف المخاطروعلى المستوى الاجتماعي، تم التطرق إلى مختلف البرامج والإجراءات الرامية إلى الإحاطة بالتلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل، وضمان استفادتهم من المساعدات المدرسية وتوفير المستلزمات واللوازم الضروريةوتم التأكيد أيضا ،على ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل لضمان النقل المدرسي، ومتابعة الوضعيات الاجتماعية للتلاميذ، وتوفير الظروف الملائمة لتكافؤ الفرص والحد من أسباب الانقطاع المبكر عن الدراسةوشدد الوالي على ضرورة استكمال كافة الاستعدادات في الآجال المحددة، وتسريع نسق التدخلات ومعالجة النقائص والإشكاليات المطروحة، مع متابعة ميدانية دقيقة لمختلف الإجراءاتودعا جميع الأطراف المتدخلة إلى مزيد التنسيق والجاهزية لضمان عودة آمنة، وفي أفضل الظروف لفائدة التلاميذ والإطار التربوي والإداري بولاية صفاقس