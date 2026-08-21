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تطاوين: إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم المركب الشبابي والرياضي حي عباس من بلدية تطاوين إلى المندوبية الجهوية للشباب والرياضة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 08:42 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تم يوم أمس بمقر ولاية تطاوين ،إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم بين بلدية تطاوين والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة يتمّ بموجبه وضع المركب الرياضي حي عباس على ذمة وزارة الشباب والرياضة


وانعقدت جلسة بالمناسبة، تجسيدا لمخرجات الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الشباب بتاريخ 24 أفريل 2026 ،والذي خُصّص لمتابعة واقع قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية بولاية تطاوين وما انبثق عنه من قرارات


وقامت الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني بتمويل أشغال إحداث المركب الرياضي بحي عباس المتكوّن من عدد من القاعات الإدارية، وقاعة للرياضات الفردية ليتم إثر انتهاء تلك الأشغال تسليمه لمصالح بلدية تطاوين التي تنظّم عملية استغلاله
وأكّد والي الجهة ، أمير القابسي أنّ هذا الاتفاق يأتي تتويجا لتفعيل جملة من النقاط، من بينها وضع مقر هذه المنشأة على ذمة وزارة الشباب والرياضة ،وذلك تكريسا لمبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها وحسن توظيفها واستغلالها

وأضاف أنّ التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة دليل رغبة صادقة لتطويرعمل كل القطاعات وفي كل المجالات ،بما فيها قطاع الشباب والرياضة باعتبار أنّ هذه المؤسسات والمنشآت العمومية تعتبر قاطرة للتنمية في بلادنا وأنّ إعادة توظيفها أو وضعها على الذمة أو غيرها من الصيغ القانونية، يضمن ديمومتها وتطوير أدائها
حضر إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم المركب الشبابي والرياضي حي عباس بالخصوص، كلّ من الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤون بلدية تطاوين، وعدد من ممثليها،والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ،إلى جانب إطارات المندوبية
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