الاولمبي الباجي يتعاقد رسميا مع المدرب ناصيف البياوي

اعلن الاولمبي الباجي مساء الخميس تعاقده رسميا مع المدرب ناصيف البياوي للاشراف على حظوظ الفريق وذلك خلفا للمدرب لسعد معمر.وكان نادي عاصمة السكر انهى علاقته التعاقدية مع معمر بالتراضي منذ ثلاثة ايام.وسبق لناصيف البياوي ان اشرف على تدريب الاولمبي الباجي في موسم 2024-2025ويحل الاولمبي الباجي ضيفا على الترجي الجرجيسي يوم الاحد القادم في الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.