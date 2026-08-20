ولاية تونس: جلسة حول الاستعدادات لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المحتملة

انعقدت يوم الخميس بمقر ولاية تونس، بإشراف الوالي عماد بوخريص، اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك في إطار إحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المحتملة.وتمحورت الجلسة حول متابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والوقوف على برامج تدخل الجهات المعنية ونسبة تقدم عمليات التدخل والصعوبات التي تعترضها، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس.ومن بين التوصيات الصادرة عن الجلسة، دعوة المعتمدين إلى عقد اللجان الفرعية المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وموافاة مصالح الولاية بجرد في الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة، والقيام بزيارات ميدانية لمعاينة النقاط الزرقاء وتفقد التدخلات المبرمجة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة العمومية.كما تمت دعوة مصالح التطهير والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والتجهيز والبلديات المعنية وإدارة المياه العمرانية، للإسراع باستكمال عمليات جهر وتنظيف الأودية والبالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار والمنشآت المائية، وحث البلديات على تدعيم منظومة الكنس ورفع الفضلات المنزلية قبل توقع نزول الأمطار لتفادي إنسداد البالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار.ودعت الجلسة أيضا، الفريق الجهوي للشرطة البلدية للتنسيق مع مصالح البلديات للقيام بحملات لإزالة ورفع فواضل البناء والهدم المتراكمة بالأرصفة مع تكثيف حملات الردع للتقليص من السلوكيات المخلة بالبيئة.وتم الاتفاق على تحيين المخطط الجهوي والمخطط الخصوصي للفيضانات (المخطط الأزرق)، والقيام بعمليات بيضاء مشتركة للوقوف على مدى استعداد مختلف المتدخلين في المجال بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، إلى جانب تحيين المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية والحشايا والأغطية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها عند الاقتضاء، وعقد جلسات عمل دورية للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسة ومدى تقدم أشغال الجهر والصيانة.وأكد والي تونس في مستهل الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود وجدية ونجاعة متابعة الاستعدادات، كما تعرض إلى المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث وعرض أهم مكوناته وتحديد المسؤوليات سواء عند متابعة الاستعدادات أوعند التدخل.وحضر الجلسة، معتمدو الولاية، وممثلو المصالح الأمنية والعسكرية والحماية المدنية، والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات مرجع نظر الولاية أو من يمثلهم، وأعضاء لجنة تفادي الكوارث وجميع الهياكل المتدخلة صلب اللجنة، وممثلون عن جامعة تونس للتضامن، ورئيس دائرة الشؤون البلدية بالولاية، والمكلف بملف اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بولاية تونس.