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وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات للوقاية من تكاثر البعوض ولسعاته

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 22:12 قراءة: 0 د, 31 ث
      
بمناسبة اليوم العالمي للبعوض الموافق لـ20 أوت، دعت وزارة الصحة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للوقاية من تكاثر البعوض ولسعاته، من بينها التخلّص أسبوعيا من المياه الراكدة في الأواني والأحواض والإطارات والمزهريات، وإحكام تغطية خزانات وأوعية تخزين المياه، والمحافظة على نظافة المحيط والتخلّص السليم من النفايات.


كما أوصت الوزارة باستعمال الناموسيات وشبك النوافذ وطارد البعوض، إلى جانب ارتداء ملابس تغطي الجسم، خاصة خلال فترات نشاط البعوض، مؤكدة أن الوقاية من تكاثره ولسعاته مسؤولية مشتركة تبدأ من المحيط اليومي.


وأوضحت الوزارة أن البعوض، رغم صغر حجمه، يمكن أن ينقل أمراضا خطيرة، داعية للحفاظ على محيط نظيف وحماية النفس والعائلة من الأمراض المنقولة عبر البعوض.
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