البطولة الافريقية للكرة الطائرة الشاطئية - المنتخب التونسي للذكور يواجه نظيره المغربي في الدور ثمن النهائي

يواجه المنتخب التونسي للذكور صباح الجمعة نظيره المغربي في الدور ثمن النهائي للبطولة الافريقية للكرة الطائرة الشاطئية للذكور والاناث التي تحتضنها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 22 اوت الجاري.وكان المنتخب التونسي المتكون من عزيز لنقليز وادم المدب انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الخامسة بعد الفوز على البنين (2-0) والسنيغال 2-1 وبوتسوانا بالغياب 2-0وتقام هذه البطولة الافريقية بمشاركة 45 فريقا (24 في الذكور و21 في الاناث) وهي مؤهلة لكل من بطولة العالم 2027 والالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.يذكر ان المنتخبين الفائزين في صنفي الذكور والاناث يتاهلان مباشرة الى العاب لوس انجلس