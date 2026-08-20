البطولة الافريقية للكرة الطائرة الشاطئية - المنتخب التونسي للذكور يواجه نظيره المغربي في الدور ثمن النهائي
يواجه المنتخب التونسي للذكور صباح الجمعة نظيره المغربي في الدور ثمن النهائي للبطولة الافريقية للكرة الطائرة الشاطئية للذكور والاناث التي تحتضنها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 22 اوت الجاري.
وكان المنتخب التونسي المتكون من عزيز لنقليز وادم المدب انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الخامسة بعد الفوز على البنين (2-0) والسنيغال 2-1 وبوتسوانا بالغياب 2-0
وتقام هذه البطولة الافريقية بمشاركة 45 فريقا (24 في الذكور و21 في الاناث) وهي مؤهلة لكل من بطولة العالم 2027 والالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.
يذكر ان المنتخبين الفائزين في صنفي الذكور والاناث يتاهلان مباشرة الى العاب لوس انجلس
وكان المنتخب التونسي المتكون من عزيز لنقليز وادم المدب انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الخامسة بعد الفوز على البنين (2-0) والسنيغال 2-1 وبوتسوانا بالغياب 2-0
وتقام هذه البطولة الافريقية بمشاركة 45 فريقا (24 في الذكور و21 في الاناث) وهي مؤهلة لكل من بطولة العالم 2027 والالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.
يذكر ان المنتخبين الفائزين في صنفي الذكور والاناث يتاهلان مباشرة الى العاب لوس انجلس
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