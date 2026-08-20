البريد التونسي: خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر وسائل الدفع الإلكتروني

أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027، عبر منظومة الحياة المدرسية، باستعمال المحافظ الرقمية «Wallet e-Dinar» وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيقية الرقمية «D17» والرمز «#181*.وأفاد البريد التونسي، في بلاغ له الخميس، أن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع viescolaire.education.tn باستعمال المحافظ الرقمية «Wallet e-Dinar»، التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد.وأشار إلى أن محفظة «Wallet e-Dinar» تمثل وسيلة دفع مؤمنة وسهلة الاستعمال، مؤكدا أن عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أية معاليم إضافية.كما يمكن للأولياء والتلاميذ إتمام عملية التسجيل المدرسي باستعمال التطبيقية الرقمية «D17»، من خلال ربطها بالمحفظة الرقمية «Wallet e-Dinar» والبطاقات مسبقة الدفع.ويتيح البريد التونسي أيضا خلاص المعاليم باستعمال مختلف بطاقات الدفع الإلكتروني التابعة له عبر موقع منظومة الحياة المدرسية، فضلا عن إمكانية استخدام الرمز «#181*» باستعمال المحفظة الرقمية «Wallet e-Dinar» والبطاقات مسبقة الدفع.وتندرج هذه الخدمات ضمن الاستعدادات للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027، بما يتيح إتمام إجراءات التسجيل وخلاص المعاليم عن بعد عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.