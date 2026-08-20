الاستعداد لموسم الأمطار والتقلبات المناخية محور مجلس وزاري مضيّق

جهر الأودية وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار



29 مشروعا لحماية المدن من الفيضانات



132 مليون دينار لمعالجة أضرار فيضانات جانفي



دعوة إلى استكمال الأشغال قبل ذروة موسم الأمطار



أشرفت رئيسة الحكومة، اليوم الخميس 20 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مدى تقدّمللاستعداد لموسم الأمطار والتوقّي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين.وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، أن الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتمادتقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر، إلى جانب تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار المبكر.وشددت على أهمية إجراءوإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا، خاصة في ظل ما قد تشهده الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، وما يفرضه ذلك من رفع درجة الاستعداد واليقظة، ولا سيما بالمناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات.كما أكدت أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أكثر حدة وتقلبا، بما يستوجب تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة علىللحد من تداعياتها.وقدم وزراء الداخلية والصحة والتجهيز والإسكان والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة والشؤون الاجتماعية والنقل عروضا حول خطط العمل والبرامج القطاعية ومدى جاهزيتها، إلى جانب الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان حسن الاستعداد لموسم الأمطار.وتناول المجلس تقدم برامج التدخل الوقائي، خاصة في ما يتعلق بـوتنظيف البالوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تهيئة وصيانة منشآت الحماية والسدود والبحيرات الجبلية ومحطات الضخ والمنشآت المائية.كما تشمل التدخلات صيانة الطرقات والمسالك ومعالجة الانزلاقات الأرضية، فضلا عن رفع فواضل البناء والفضلات بصفة مستمرة وتقليم الأشجار.وتتمثل أبرز البرامج الاستباقية فيلحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات، بكلفة جملية تناهز، على أن يتم استكمالها خلال سنة 2026.كما تم، إلى موفى شهر جويلية الجاري، جهر وتنظيفمن القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية، إلى جانب نحومن أحواض تجميع المياه.وتتواصل الأشغال لاستكمال البرنامج السنوي الذي يشمل حواليمن القنوات والمجاري وقرابةمن الأحواض بمختلف ولايات الجمهورية.كما تم جهر وتنظيفمن مجموع 363 كيلومترا مبرمجة، مع مواصلة التدخلات على المسافة المتبقية التي تشمل 18 ولاية.وفي ما يتعلق بالبحيرات الجبلية، تم الانتهاء من، فيما تتواصل الأشغال للتعهد بـ116 بحيرة أخرى.كما تم جهرإلى موفى شهر جويلية، مع مواصلة الأشغال لاستكمال جهر 562 كيلومترا إضافية.وشملت التدخلات الاستثنائية ولاياتعلى مستوى الأودية والمجاري.وفي إطار معالجة أضرار الفيضانات المسجلة خلال شهر جانفي 2026، تم رصد اعتماد قدره، على أن تنجز الأشغال على قسطين، يشمل القسط الأول معالجةبقيمة 84 مليون دينار.وبعد النقاش والتداول، أوصى المجلس بـواستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع مواصلة متابعتها من قبل مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا.كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، والتثبت من جاهزية المعدات والآليات ووسائل التدخل.وشدد المجلس على ضرورة ترتيبحسب درجة الأولوية، وإعداد خطط تدخل واضحة، إلى جانب تحيين مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا، وتحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء.كما أوصى بتعزيز، وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكّن من اتخاذ القرارات في الإبان، مع تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية المعنية.وأوصى المجلس كذلك باعتمادلتنفيذ الإجراءات المتخذة ومعالجة النقائص في الإبان، مع إحكام التنسيق بين الوزارات والهياكل العمومية والسلط الجهوية والمحلية.وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن الاستعداد لموسم الأمطار يتطلبوتسخير الطاقات البشرية واللوجستية المتاحة، والعمل وفق مقاربة استباقية تقوم على