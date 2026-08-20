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المولد النبوي الشريف: عطلة بيوم واحد في 25 أوت الجاري لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 19:22 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد وذلك، يوم الثلاثاء 25 أوت 2026.


وكان مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود قد أعلن، مساء 13 أوت الجاري، بأن يوم الجمعة 14 أوت 2026، هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448هجري وأنه بناء على ذلك، سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري هذا العام، يوم الثلاثاء 25 اوت 2026.
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