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رفع الإضراب الفجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 18:40 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمّ رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات، اليوم الخميس، وفق ما صرّح به لـ"وات" الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سلوان السميري.


وأفاد السميري، بأنّه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، الاستماع الى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على اصدار برقية إضراب وانهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية.


يشار إلى أن توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجئي لسائقي الشاحنات، أدى إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية برادس (ولاية بن عروس)، وهو ما انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين، وأدى إلى حالة اكتظاظ بمحطات الوقود وتشكّل طوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود بإقليم تونس الكبرى.



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