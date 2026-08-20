وزارة العدل تعلن عن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من خطط العملة

أعلنت وزارة العدل عن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط تشمل 39 خطة عامل تنظيف و39 خطة حارس.وتشترط المناظرة، وفق المعطيات المنشورة، أن يحسن المترشح القراءة والكتابة وألا يتجاوز سنه الـ 40 سنة، إلى جانب توفر بقية الشروط المنصوص عليها في البلاغ الرسمي للمناظرة.ويتعيّن على المترشحين إيداع ملف يتضمن، أساسا، مطلب ترشح باسم وزير العدل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أوما يعادلها فضلا عن بقية الوثائق المطلوبة حسب البلاغ الرسمي.وبالنسبة إلى المترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية يتعين إرفاق الوثائق التي تثبت الخدمات الفعلية، وفقا للشروط والإجراءات الواردة في البلاغ.ومن المقرر إجراء الاختبارات بداية من 5 أكتوبر 2026 والأيام الموالية، فيما حُدد يوم 28 أوت 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات.ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على البلاغ الرسمي للمناظرة والتثبت من كامل الشروط والوثائق المطلوبة قبل إيداع ملفاتهم.