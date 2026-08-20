شبيبة القيروان - تعيين لطفي القادري مدربا لاكابر كرة القدم

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اعلنت الهيئة التسييرية لشبيبة القيروان اليوم الخميس عن تعيين المدرب لطفي القادري على راس الاطار الفني لفريق اكابر كرة القدم استعدادا للموسم الكروي 2026-2027.

وستخوض الشبيبة بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الثانية الى جانب الملعب القابسي ومستقبل القصرين وجندوبة الرياضية والنادي القربي وامل بوشمة وقوافل قفصة وجمعية اريانة واتحاد قصور الساف وهلال الرديف والقلعة الرياضية وسبورتينغ المكنين واولمبيك الكاف واولمبيك مدنين.