نادي حمام الانف - معز بن شريفية يعزز الصفوف

اعلن نادي حمام الانف اليوم الخميس عن تعاقده مع الحارس معز بن شريفية الى غاية موفى جوان 2027.وكان بن شريفية البالغ من العمر 35 سنة لعب الموسم الماضي في صفوف مستقبل سليمانويستهل نادي حمام الانف العائد الى مصاف النخبة سباق البطولة بملاقاة اتحاد بن قردان يوم السبت القادم على ملعب الاخير.