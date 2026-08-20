مستقبل المرسى يمدد عقد فراس عيفية الى غاية 2028

كل الأخبار...
17:42 - نابل: الاحتفال الجهوي بيوم العلم مناسبة لتكريم المتميزين ولتثمين جهود الأولياء ومختلف المتدخلين في إنجاح السنة الدراسية (الوالية)
17:12 - تارانتو 2026-الكرة الطائرة: "الفوز على منتخب الجزائر يكتسي اهمية معنوية كبيرة (مدرب المنتخب التونسي)
الخميس 20 أوت 2026 | 7 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 41
36°
36°
الــرياح:
3.09 كم/س
25°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
36°-25
38°-27
37°-28
38°-28
37°-29
- Avoirs en devises 24949,5
- (20/08)
- Jours d'importation 97
- 1 € = 3,38093 DT
- (20/08)
- 1 $ = 2,92255 DT
- Solde Compte du Trésor (19/08) 1569,3 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (19/08) 29970 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 34 321) اليويفا يرحب بقرار الفيفا بإلغاء ب
( 32 212) انتقادات تطالب الفيفا بمزيد من ال
( 23 324) تضارب التتصريحات بين واشنطن وطهرا
( 21 560) النفط يتراجع بأكثر من 8% بعد إعلان
( 19 528) إعلام إيراني يسخر من تراجع ترامب ع
( 17 570) رويترز: الجيش الأمريكي استنفد معظ
( 16 724) الفسفاط المغاربي: الجزائر تختار بك
( 16 611) رويترز: الجوع والغلاء يدفعان مئات
( 16 366) وزير الخارجية الإسباني: معظم المه
( 16 054) إيلون ماسك يجدد تحذيره: الذكاء الا
( 14 723) الفيفا:المكسيك والأرجنتين تدعمان إ
( 14 191) حادثة السطو على مكتب صرف العملة با
( 13 742) بوجلبان: نستهدف الذهاب بعيدا في ال
( 13 727) ترمب يؤكد إحراز تقدم في الملف الإ
( 13 599) مصدر سعودي مسؤول: هناك تنسيق بين ا
( 13 248) إلغاء قرار إعفاء الإمام فتحي الرب
( 12 799) الإسبان يطالبون بسحب الجائزة الملك
( 12 663) كيف تموّل الشركة التونسية للكهرباء
( 11 693) إنفانتينو يفقد حلفاءه.. ويلز وإنجل
( 11 269) عشرات التونسيين ضحايا عملية تحيّل
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334784