مستقبل المرسى يمدد عقد فراس عيفية الى غاية 2028

اعلن مستقبل المرسى اليوم الخميس عن تمديد عقد لاعبه فراس عيفية الى غاية 2028وكان عيفية (29 سنة) الذي يشغل خطة مهاجم انضم الى فريق الصفصاف في جانفي الماضي.ويحل مستقبل المرسى ضيفا على النادي البنزرتي يوم الاحد القادم في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.