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مستقبل المرسى يمدد عقد فراس عيفية الى غاية 2028

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 17:25 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلن مستقبل المرسى اليوم الخميس عن تمديد عقد لاعبه فراس عيفية الى غاية 2028
وكان عيفية (29 سنة) الذي يشغل خطة مهاجم انضم الى فريق الصفصاف في جانفي الماضي.

ويحل مستقبل المرسى ضيفا على النادي البنزرتي يوم الاحد القادم في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
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