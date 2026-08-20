مؤسسة فداء تمدد في آجال قبول ملفات جرحى الثورة للتمتع بالجراية التكميلية

أعلنت مؤسسة فداء، اليوم الخميس، عن التمديد الى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في آجال قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرحى الثورة بالجراية التكميلية.ودعت المؤسسة في بلاغ لها ، كافة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى استكمال ملفاتهم وايداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول يوم 3 سبتمبر المقبل ، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الاجراء.وتتمثل الوثائق المطلوبة في شهادة عمل أومعرف جبائي أو شهادة في الوضعية المهنية مسلمة من الهيئة المهنية ذات النظر ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إرشادات طبقا للانموذج الذي وضعته مؤسسة "فداء و اخيرا الهوية البريدية او البنكية.ودعت المؤسسة المعنيين بهذا الإجراء الى احترام الآجال المحددة لإيداع وثائقهم ، لافتة إلى أن عملية إيداع الوثائق تتم مباشرة لدى مكتب الاستقبال بمقرها أو عبر البريد مضمون الوصول على عنوانها التالي 62 شارع صالح بن يوسف، المنار الثاني 2092 تونس.