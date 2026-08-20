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نابل: الاحتفال الجهوي بيوم العلم مناسبة لتكريم المتميزين ولتثمين جهود الأولياء ومختلف المتدخلين في إنجاح السنة الدراسية (الوالية)

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 17:42 قراءة: 1 د, 44 ث
      
قالت والية نابل، هناء شوشاني، خلال إشرافها اليوم الخميس، بمقر الولاية على الاحتفال الجهوي بيوم العلم إنّ "هذه المناسبة لا تقتصر فقط على تكريم المتميزين من التلاميذ وخريجي التكوين المهني، والتنويه بالجهود التي بذلوها، بل تعتبر فرصة أيضا لتكريم أولياء التلاميذ، ولتثمين جهود مختلف مكونات الاسرة التربوية بولاية نابل، ومختلف المصالح الأمنية والصحية التي ساهمت في إنجاح الامتحانات الوطنية".


وخصّص جانب هام من الاحتفال، الذي انتظم بحضور أولياء التلاميذ لتكريم المتفوقين من التلاميذ في الامتحانات الوطنية، ومن خريجي مراكز التكوين المهني، وتسليمهم جوائز تشجيعية، وفي مقدمتهم المتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان البكلوريا شعبة علوم تجريبية ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل التي تحصّلت على معدّل 19،76.
وضمّت قائمة المكرمين زملاءها من المعهد النموذجي بنابل الذين حققوا المراتب الأولى جهويا في امتحان الباكالوريا وهم جاسر عن شعبة رياضيات بمعدّل 19،28، و يمنى بريّك عن شعبة العلوم التقنية بمعدل 19،10، ومن معهد طريق الشاطئ سليمان مهدي الغربي عن شعبة علوم الإعلامية بمعدل 18،94، وروان الحجري عن شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 18،28، بالإضافة الى محمد عزيز البلعزي من معهد بوعرقوب شعبة الآداب بمعدل 16،01.
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أما بالنسبة للمتوفقين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام فقد تم تكريم يوسف طعم الله من المدرسة الإعدادية علي البلهوان قليبية الذي تحصل على معدل 18،74، ومريم التريكي المتفوقة في شهادة التعليم الأساسي التقني من المدرسة الإعدادية التقنية بمنزل تميم والتي تحصلت على معدل 12،70، بالإضافة الى أيوب الفارحي الذي تحصل على المرتبة الأولى في مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية من المدرسة الابتدائية الخاصة المنهل سليمان والذي تحصل على معدل 18،25.

وشمّل التكريم المتربصين المتحصلين على جوائز التكوين المهني وهم عبير المدوب عن مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي عاشور، وايمان سلمى كمون، واكرم بن مريم عن مركز التكوين في الحرف الفنية بنابل، وسيف الدين الغول عن مركز التكوين والتدريب المهني بقربة، ونضال المكثري عن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والاحذية، ومحمد الحبيب بكير عن مركز التكوين والتدريب المهني بقليبية.
يذكر أن المندوبية للجهوية للتربية بولاية نابل قد احتلت المرتبة 11 وطنيا في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2026 بنسبة نجاح بلغت 41،13 بالمائة، واحتل المعهد النموذجي بنابل الصدارة على المستوى الجهوي بنسبة نجاح بلغت 99،41 بالمائة.
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