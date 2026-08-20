تارانتو 2026-الكرة الطائرة: "الفوز على منتخب الجزائر يكتسي اهمية معنوية كبيرة (مدرب المنتخب التونسي)

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شدّد كاميلو بلاتشي مدرب المنتخب التونسي للكرة الطائرة ،على اهمية الانتصار الذي حققه السداسي التونسي اليوم الخميس على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 3-صفر من الناحية المعنوية.واثنى بلاتشي في تصريح لمبعوث وكالة تونس افريقيا للانباء الى تارنتو، على الجاهزية العالية التي طبعت أداء لاعبيه دفاعا وهجوما، مشددا على ضرورة ان يكون التركيز منصبا بشكل تام على دورة العاب البحر الابيض المتوسط، قبل التفكير في قادم الاستحقاقات ومنها بطولة افريقيا للمنتخبات التي ستقام بتونس خلال السنة الجارية.واضاف قائلا "ان كافة عناصر المنتخب مدركة صعوبة المجموعة بوجود منتخبات ايطاليا وصربيا وفرنسا كذلك، وهي منتخبات تستوجب تحضيرات خاصة بحكم صعوبة مراسها".ولم يخف مدرب السداسي التونسي انه يعيش هذه المسابقة بشكل مختلف واحاسيس خاصة، باعتبار انها تقام بموطنه ايطاليا، فضلا عن انه سيواجه المنتخب الايطالي في منافسات هذه المجموعة.واشار في هذا الاطار انه سبق ان واجه منتخب ايطاليا في عدة مناسبات سابقة، بحكم اشرافه على تدريب منتخبات اخرى وهي روسيا وصربيا وبلغاريا، مشيدا بصلابة هذا المنتخب الذي وصفه باحد اعتى منتخبات العالم في الاختصاص.من جهته، اكد قائد المنتخب التونسي خالد بن سليمان انه تم بنجاح تجاوز تعقيدات المباراة الاولى التي تميز اي بطولة، مشيرا الى اهمية دخول معترك المنافسات بانتصار وذلك على مستوى حسابات التاهل فضلا عن الدور الذهني والنفسي المهم للدخول على اكمل وجه في اجواء المنافسات.وتابع قوله انه بمجرد نهاية مباراة اليوم وجب الاستعداد بشكل مبكر للموعد القادم ضد منتخب ايطاليا، مشيرا الى ان المرور الى الدور الموالي يمر حتما بحسن مواجهة بقية المنافسين الذين يعدون منتخبات من الطراز العالي.ورغم الانتصار بثلاثية نظيفة، لم يخف لاعب المنتخب التونسي الياس القرامصلي صعوبة الفوز بحكم انه كان في مستهل المشاركة، آملا ان تعقبه انتصارات لاحقة في قادم الجولات.واشار الى ان الفوز تزامن مع تمكنه بمعية رفاقه من اكتشاف القاعة بحكم انه تم اجراء التمارين سابقا في قاعة اخرى.وبخصوص المباراة القادمة ضد منتخب ايطاليا، اشار قرامصلي الى ان المواجهة ستكون ثارية ضد المنتخب الذي واجهه السداسي التونسي في نهائي دورة العاب المتوسطية مرسين 2013 والتي اكتفى خلالها المنتخب التونسي بالفوز بالميدالية الفضية .واشار الى ان المنتخب التونسي سيلعب حظوظه كاملة ضد المنتخب الايطالي في قاعته وامام جمهوره.من جهته، تحدث لاعب المنتخب التونسي محمد بن يوسف عن اهمية الانتصار ضد المنتخب الجزائري في مباراة اجوار بين فريقين سبق ان تنافسا في عدة مواجهات على اكثر من صعيد.واضاف ان المباراة شكلت كذلك فرصة للتعرف على ابرز مميزات القاعة والدخول رويدا رويدا في اجواء المسابقة المتوسطية.وفي المقابل اكد قائد المنتخب الجزائري وليد ابا عياد ، ان هذه المباراة جاءت في ظروف استثنائية بحكم التحاقهم المتاخر بالاراضي الايطالية وعدم اجرائهم لاي حصة تدريبية.وختم ابا عياد قاىلا "ان المنتخب الجزائري يتعامل مع العاب تارنتو كمحطة اعداداية وتحضيرية لبطولة افريقيا "تونس 2026".