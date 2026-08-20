JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:12 Tunis

تارانتو 2026-الكرة الطائرة: "الفوز على منتخب الجزائر يكتسي اهمية معنوية كبيرة (مدرب المنتخب التونسي)

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a8726fd447151.78605459_kgfjnlmhqeopi.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 17:12 قراءة: 2 د, 16 ث
      
وات - (من مبعوث وات طارق سايحي)-شدّد كاميلو بلاتشي مدرب المنتخب التونسي للكرة الطائرة ،على اهمية الانتصار الذي حققه السداسي التونسي اليوم الخميس على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 3-صفر من الناحية المعنوية.

واثنى بلاتشي في تصريح لمبعوث وكالة تونس افريقيا للانباء الى تارنتو، على الجاهزية العالية التي طبعت أداء لاعبيه دفاعا وهجوما، مشددا على ضرورة ان يكون التركيز منصبا بشكل تام على دورة العاب البحر الابيض المتوسط، قبل التفكير في قادم الاستحقاقات ومنها بطولة افريقيا للمنتخبات التي ستقام بتونس خلال السنة الجارية.

واضاف قائلا "ان كافة عناصر المنتخب مدركة صعوبة المجموعة بوجود منتخبات ايطاليا وصربيا وفرنسا كذلك، وهي منتخبات تستوجب تحضيرات خاصة بحكم صعوبة مراسها".
ولم يخف مدرب السداسي التونسي انه يعيش هذه المسابقة بشكل مختلف واحاسيس خاصة، باعتبار انها تقام بموطنه ايطاليا، فضلا عن انه سيواجه المنتخب الايطالي في منافسات هذه المجموعة.
واشار في هذا الاطار انه سبق ان واجه منتخب ايطاليا في عدة مناسبات سابقة، بحكم اشرافه على تدريب منتخبات اخرى وهي روسيا وصربيا وبلغاريا، مشيدا بصلابة هذا المنتخب الذي وصفه باحد اعتى منتخبات العالم في الاختصاص.

من جهته، اكد قائد المنتخب التونسي خالد بن سليمان انه تم بنجاح تجاوز تعقيدات المباراة الاولى التي تميز اي بطولة، مشيرا الى اهمية دخول معترك المنافسات بانتصار وذلك على مستوى حسابات التاهل فضلا عن الدور الذهني والنفسي المهم للدخول على اكمل وجه في اجواء المنافسات.
وتابع قوله انه بمجرد نهاية مباراة اليوم وجب الاستعداد بشكل مبكر للموعد القادم ضد منتخب ايطاليا، مشيرا الى ان المرور الى الدور الموالي يمر حتما بحسن مواجهة بقية المنافسين الذين يعدون منتخبات من الطراز العالي.
ورغم الانتصار بثلاثية نظيفة، لم يخف لاعب المنتخب التونسي الياس القرامصلي صعوبة الفوز بحكم انه كان في مستهل المشاركة، آملا ان تعقبه انتصارات لاحقة في قادم الجولات.
واشار الى ان الفوز تزامن مع تمكنه بمعية رفاقه من اكتشاف القاعة بحكم انه تم اجراء التمارين سابقا في قاعة اخرى.
وبخصوص المباراة القادمة ضد منتخب ايطاليا، اشار قرامصلي الى ان المواجهة ستكون ثارية ضد المنتخب الذي واجهه السداسي التونسي في نهائي دورة العاب المتوسطية مرسين 2013 والتي اكتفى خلالها المنتخب التونسي بالفوز بالميدالية الفضية .
واشار الى ان المنتخب التونسي سيلعب حظوظه كاملة ضد المنتخب الايطالي في قاعته وامام جمهوره.

من جهته، تحدث لاعب المنتخب التونسي محمد بن يوسف عن اهمية الانتصار ضد المنتخب الجزائري في مباراة اجوار بين فريقين سبق ان تنافسا في عدة مواجهات على اكثر من صعيد.
واضاف ان المباراة شكلت كذلك فرصة للتعرف على ابرز مميزات القاعة والدخول رويدا رويدا في اجواء المسابقة المتوسطية.
وفي المقابل اكد قائد المنتخب الجزائري وليد ابا عياد ، ان هذه المباراة جاءت في ظروف استثنائية بحكم التحاقهم المتاخر بالاراضي الايطالية وعدم اجرائهم لاي حصة تدريبية.
وختم ابا عياد قاىلا "ان المنتخب الجزائري يتعامل مع العاب تارنتو كمحطة اعداداية وتحضيرية لبطولة افريقيا "تونس 2026".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334781

babnet

كل الأخبار...

17:12 - تارانتو 2026-الكرة الطائرة: "الفوز على منتخب الجزائر يكتسي اهمية معنوية كبيرة (مدرب المنتخب التونسي)
17:06 - تارانتو 2026 : غدا الجمعة انطلاق مشاركة المنتخب التونسي للكانوي كاياك
16:44 - توننداكس ينهي معاملات الخميس على منحى إيجابي مرتفعا بنسبة 0،15 بالمائة
16:31 - إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات يربك تزويد محطات الوقود بالعاصمة
16:26 - هيثم الطرابلسي يدير كلاسيكو الترجي والنجم الساحلي.. وحكم سلوفيني في الـ«فار»
16:16 - في كمين محكم تجند له 20 أمنيا .. "ولد قمرة" الخطير في قبضة امن السيجومي
16:03 - سليانة: الصنوبر الحلبي .. شجرة نباتية غابية صامدة أمام قسوة الطبيعة تتجدد طبيعيا لتبقى ثروة اقتصادية وبيئية واجتماعية
15:38 - تونس تحتضن تجربة نموذجية للحد من إنبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون
15:14 - الرابطة الاولى : الترجي الرياضي يطالب بتاخير موعد انطلاق مباراة النجم الساحلي
15:10 - تارانتو 2026: المنتخب التونسي للكرة الطائرة يستهل مشواره بفوز مريح على الجزائر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 أوت 2026 | 7 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-25
38°-27
37°-28
38°-28
37°-29
  • Avoirs en devises 24949,5
  • (20/08)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,38093 DT
  • (20/08)
  • 1 $ = 2,92255 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/08)     1569,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/08)   29970 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio