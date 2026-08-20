هيثم الطرابلسي يدير كلاسيكو الترجي والنجم الساحلي.. وحكم سلوفيني في الـ«فار»

السبت 22 أوت 2026



الأحد 23 أوت 2026



عيّنت الإدارة الوطنية للتحكيم الحكملإدارة كلاسيكو الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027، والذي سيجمعيوم الأحد 23 أوت الجاري بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف مساء.وسيتولى الحكم السلوفينيالإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعدخلال هذه المواجهة.وفي ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية:أمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيريالحكم:حكم «الفار»:الملعب التونسي - النادي الصفاقسيالحكم:حكم «الفار»:تقدم ساقية الداير - شبيبة العمرانالحكم:حكم «الفار»:اتحاد بن قردان - نادي حمام الأنفالحكم:حكم «الفار»:الترجي الرياضي - النجم الساحليالحكم:حكم «الفار»:نجم المتلوي - النادي الإفريقيالحكم:حكم «الفار»:النادي البنزرتي - مستقبل المرسىالحكم:حكم «الفار»:الترجي الجرجيسي - الأولمبي الباجيالحكم:حكم «الفار»: