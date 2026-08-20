هيثم الطرابلسي يدير كلاسيكو الترجي والنجم الساحلي.. وحكم سلوفيني في الـ«فار»
عيّنت الإدارة الوطنية للتحكيم الحكم هيثم الطرابلسي لإدارة كلاسيكو الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027، والذي سيجمع الترجي الرياضي بالنجم الساحلي يوم الأحد 23 أوت الجاري بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف مساء.
وسيتولى الحكم السلوفيني ازمير ساغركوفيتش الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» خلال هذه المواجهة.
وفي ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية:
السبت 22 أوت 2026ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة
أمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيري
الحكم: حسام بن ساسي
حكم «الفار»: الكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا)
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي الصفاقسي
الحكم: باديس بن صالح
حكم «الفار»: ازمير ساغركوفيتش (سلوفينيا)
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
تقدم ساقية الداير - شبيبة العمران
الحكم: حسني النايلي
حكم «الفار»: حمزة جعيد
ملعب 7 مارس ببن قردان
اتحاد بن قردان - نادي حمام الأنف
الحكم: سيف الورتاني
حكم «الفار»: خالد قويدر
الأحد 23 أوت 2026ملعب حمادي العقربي برادس – الساعة 16:30
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم «الفار»: ازمير ساغركوفيتش (سلوفينيا)
الملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي - النادي الإفريقي
الحكم: أمير الوصيف
حكم «الفار»: الكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا)
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - مستقبل المرسى
الحكم: منتصر بلعربي
حكم «الفار»: أمير العيادي
ملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون
الترجي الجرجيسي - الأولمبي الباجي
الحكم: أمين الفقير
حكم «الفار»: هيثم قيراط
وسيتولى الحكم السلوفيني ازمير ساغركوفيتش الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» خلال هذه المواجهة.
وفي ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية:
السبت 22 أوت 2026ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة
أمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيري
الحكم: حسام بن ساسي
حكم «الفار»: الكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا)
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي الصفاقسي
الحكم: باديس بن صالح
حكم «الفار»: ازمير ساغركوفيتش (سلوفينيا)
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
تقدم ساقية الداير - شبيبة العمران
الحكم: حسني النايلي
حكم «الفار»: حمزة جعيد
ملعب 7 مارس ببن قردان
اتحاد بن قردان - نادي حمام الأنف
الحكم: سيف الورتاني
حكم «الفار»: خالد قويدر
الأحد 23 أوت 2026ملعب حمادي العقربي برادس – الساعة 16:30
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم «الفار»: ازمير ساغركوفيتش (سلوفينيا)
الملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي - النادي الإفريقي
الحكم: أمير الوصيف
حكم «الفار»: الكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا)
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - مستقبل المرسى
الحكم: منتصر بلعربي
حكم «الفار»: أمير العيادي
ملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون
الترجي الجرجيسي - الأولمبي الباجي
الحكم: أمين الفقير
حكم «الفار»: هيثم قيراط
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334779