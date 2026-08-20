JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:12 Tunis

تارانتو 2026 : غدا الجمعة انطلاق مشاركة المنتخب التونسي للكانوي كاياك

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a870cb7515c47.73219413_mlgihnqejofpk.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 17:06 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وات - (من مبعوث وات طارق سايحي) - يستهل المنتخب التونسي للكانوي كاياك الجمعة مشاركته في النسخة العشرين لدورة ألعاب البحر الابيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة تارانتو الايطالية.
وسيكون اليوم الاول مخصصا لاجراء التصفيات في مسابقتي الكانوي والكاياك بمجرى "كيمينو بارك مار بيكولو".
وانطلاقا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تونس، تنطلق تصفيات سباق 500 متر كاياك زوجي رجال، حيث سيكون الثنائي قصي العلاقي وفاروق الدالي على موعد مع التصفية الثانية على أن تخوض صبيحة بن عثمان

بداية من الساعة الثامنة و35 دقيقة صباحا التصفية الاولى لسباق 500 متر كاياك فردي سيدات.
ويختتم الاول للمشاركة التونسية بدخول الثنائي فاروق الدالي وصلاح الدين مقنين تصفيات سباق 1000 متر كاياك فردي رجال، إذ سيكون الدالي في التصفية الثانية بينما سيتنافس مقنين في التصفية الثالثة.
جدير بالتذكير ان منافسات الكانوي كاياك تقام على مدى ثلاثة ايام الى غاية 23 اوت الجاري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334777

babnet

كل الأخبار...

17:12 - تارانتو 2026-الكرة الطائرة: "الفوز على منتخب الجزائر يكتسي اهمية معنوية كبيرة (مدرب المنتخب التونسي)
17:06 - تارانتو 2026 : غدا الجمعة انطلاق مشاركة المنتخب التونسي للكانوي كاياك
16:44 - توننداكس ينهي معاملات الخميس على منحى إيجابي مرتفعا بنسبة 0،15 بالمائة
16:31 - إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات يربك تزويد محطات الوقود بالعاصمة
16:26 - هيثم الطرابلسي يدير كلاسيكو الترجي والنجم الساحلي.. وحكم سلوفيني في الـ«فار»
16:16 - في كمين محكم تجند له 20 أمنيا .. "ولد قمرة" الخطير في قبضة امن السيجومي
16:03 - سليانة: الصنوبر الحلبي .. شجرة نباتية غابية صامدة أمام قسوة الطبيعة تتجدد طبيعيا لتبقى ثروة اقتصادية وبيئية واجتماعية
15:38 - تونس تحتضن تجربة نموذجية للحد من إنبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون
15:14 - الرابطة الاولى : الترجي الرياضي يطالب بتاخير موعد انطلاق مباراة النجم الساحلي
15:10 - تارانتو 2026: المنتخب التونسي للكرة الطائرة يستهل مشواره بفوز مريح على الجزائر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 أوت 2026 | 7 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-25
38°-27
37°-28
38°-28
37°-29
  • Avoirs en devises 24949,5
  • (20/08)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,38093 DT
  • (20/08)
  • 1 $ = 2,92255 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/08)     1569,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/08)   29970 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio