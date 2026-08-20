تارانتو 2026 : غدا الجمعة انطلاق مشاركة المنتخب التونسي للكانوي كاياك

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يستهل المنتخب التونسي للكانوي كاياك الجمعة مشاركته في النسخة العشرين لدورة ألعاب البحر الابيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة تارانتو الايطالية.وسيكون اليوم الاول مخصصا لاجراء التصفيات في مسابقتي الكانوي والكاياك بمجرى "كيمينو بارك مار بيكولو".وانطلاقا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تونس، تنطلق تصفيات سباق 500 متر كاياك زوجي رجال، حيث سيكون الثنائي قصي العلاقي وفاروق الدالي على موعد مع التصفية الثانية على أن تخوض صبيحة بن عثمانبداية من الساعة الثامنة و35 دقيقة صباحا التصفية الاولى لسباق 500 متر كاياك فردي سيدات.ويختتم الاول للمشاركة التونسية بدخول الثنائي فاروق الدالي وصلاح الدين مقنين تصفيات سباق 1000 متر كاياك فردي رجال، إذ سيكون الدالي في التصفية الثانية بينما سيتنافس مقنين في التصفية الثالثة.جدير بالتذكير ان منافسات الكانوي كاياك تقام على مدى ثلاثة ايام الى غاية 23 اوت الجاري.