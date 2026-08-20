الرابطة الاولى : الترجي الرياضي يطالب بتاخير موعد انطلاق مباراة النجم الساحلي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a870b836d5a13.60291089_nelmqhfjogikp.jpg>

طالب الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس بتاخير موعد انطلاق مباراة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2026-2027 التي ستجمعه بالنجم الساحلي يوم الاحد القادم من الساعة الرابعة والنصف مساءً إلى الساعة السادسة مساءً (س18).

وافاد الترجي الرياضي في بلاغ له عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أنّه قام بمراسلة الجهات المختصّة قصد تأخير موعد انطلاق مباراته أمام النجم الرياضي الساحلي، بالنظر إلى العوامل المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة المنتظرة يوم المباراة وحرصًا منه على سلامة اللاعبين وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لإجراء اللقاء.