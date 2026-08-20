تارانتو 2026: المنتخب التونسي للكرة الطائرة يستهل مشواره بفوز مريح على الجزائر

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استهلّ المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة (رجال) مشاركته فيالإيطالية بانتصار مستحق على نظيره الجزائري بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الخميس لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.وفرض المنتخب التونسي أفضليته منذ بداية اللقاء، حيث حسم الأشواط الثلاثة لفائدته بنتائج، مؤكدا حسن استعداده للموعد المتوسطي وقدرته على الدخول بقوة في المنافسات.وبهذا الانتصار، حصد المنتخب التونسيوضعته في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية يوم، عندما يواجه المنتخب الإيطالي بداية من الساعة، في اختبار سيكون أقوى أمام منتخب البلد المضيف.تونس – الجزائرإيطاليا – البرتغالفرنسا – صربيا| المنتخب | المباريات | النقاط || -------- | --------: | -----: || 1 || الجزائر | 1 | 0 || إيطاليا | 0 | 0 || البرتغال | 0 | 0 || فرنسا | 0 | 0 || صربيا | 0 | 0 |