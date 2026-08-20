تارانتو 2026: المنتخب التونسي للكرة الطائرة يستهل مشواره بفوز مريح على الجزائر
استهلّ المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة (رجال) مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو الإيطالية بانتصار مستحق على نظيره الجزائري بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الخميس لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
وفرض المنتخب التونسي أفضليته منذ بداية اللقاء، حيث حسم الأشواط الثلاثة لفائدته بنتائج 25-17 و25-20 و25-14، مؤكدا حسن استعداده للموعد المتوسطي وقدرته على الدخول بقوة في المنافسات.
وبهذا الانتصار، حصد المنتخب التونسي 3 نقاط وضعته في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية يوم السبت القادم، عندما يواجه المنتخب الإيطالي بداية من الساعة 19:00 بتوقيت تونس، في اختبار سيكون أقوى أمام منتخب البلد المضيف.
النتائجالخميس 20 أوت 2026
تونس – الجزائر 3-0
إيطاليا – البرتغال تدور لاحقا
الجمعة 21 أوت 2026
فرنسا – صربيا الساعة 11:00
الترتيب| المنتخب | المباريات | النقاط |
| -------- | --------: | -----: |
| تونس | 1 | 3 |
| الجزائر | 1 | 0 |
| إيطاليا | 0 | 0 |
| البرتغال | 0 | 0 |
| فرنسا | 0 | 0 |
| صربيا | 0 | 0 |
وفرض المنتخب التونسي أفضليته منذ بداية اللقاء، حيث حسم الأشواط الثلاثة لفائدته بنتائج 25-17 و25-20 و25-14، مؤكدا حسن استعداده للموعد المتوسطي وقدرته على الدخول بقوة في المنافسات.
وبهذا الانتصار، حصد المنتخب التونسي 3 نقاط وضعته في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية يوم السبت القادم، عندما يواجه المنتخب الإيطالي بداية من الساعة 19:00 بتوقيت تونس، في اختبار سيكون أقوى أمام منتخب البلد المضيف.
النتائجالخميس 20 أوت 2026
تونس – الجزائر 3-0
إيطاليا – البرتغال تدور لاحقا
الجمعة 21 أوت 2026
فرنسا – صربيا الساعة 11:00
الترتيب| المنتخب | المباريات | النقاط |
| -------- | --------: | -----: |
| تونس | 1 | 3 |
| الجزائر | 1 | 0 |
| إيطاليا | 0 | 0 |
| البرتغال | 0 | 0 |
| فرنسا | 0 | 0 |
| صربيا | 0 | 0 |
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