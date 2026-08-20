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توننداكس ينهي معاملات الخميس على منحى إيجابي مرتفعا بنسبة 0،15 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 16:44 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أنهى توننداكس حصّة، الخميس، على منحى إيجابي، ليرتفع بنسبة 0،15 بالمائة، وبلغ مستوى 19594،67نقطة، وسط معاملات قدّر حجمها ب 9 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".

وعاد أفضل أداء للحصّة ل"أوفيس بلاست"، الذي سجل سعر سهمه تحسّنا، بنسبة 5،5 بالمائة وأقفل عند مستوى 1،740 دينار، في ظل معاملات هزيلة لم تتجاوز عتبة الألف دينار.

وأظهر سهم البنك الوطني الفلاحي أداء جيّدا خلال الحصّة، وزادت قيمته ب 3،4 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 23،780 دينار، وراكم السهم معاملات بقيمة 1،2مليون دينار
في المقابل، تكبّد سهم شركة "أستري للتأمين" وإعادة التأمين أعلى الخسائر وفقد 4،5 بالمائة من قيمته وأنهى الحصّة عند سعر 81،070 دينار، ولم يجذب السهم سوى ألف دينار.
وتقهقر سهم شركة النقل للسيارات، بدوره خلال الحصّة، بنسبة 3 بالمائة وأدرك سعره مستوى 18،720 دينار، وكانت المعاملات على السهم في حدود 105 ألف دينار.
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