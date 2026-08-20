مصادر: اليويفا والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف يبحثون إمكانية حجب الثقة عن إنفانتينو

آلية استثنائية أمام الجمعية العمومية



مقترح استثماري فجّر الأزمة



إنفانتينو متمسك بالترشح



مخاوف من فشل تحرك حجب الثقة



دعم إفريقي في مواجهة الضغوط



الأندية الأوروبية تدخل على خط الأزمة



انتخابات قد لا تنهي الانقسام



تبحث ثلاثة من أبرز الاتحادات القارية لكرة القدم، وهيوالاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، إمكانية طرح، في مسعى لإبعاده عن منصبه، على خلفية أزمة أثارها مقترح لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الاتحادات القارية الثلاثة تدرس هذا الخيار، في وقت لا توجد فيه، وفق المعطيات المتوفرة، أي سابقة خلال تاريخ الفيفا الممتد على مدىلقيام الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بتصويت لحجب الثقة عن رئيس وهو لا يزال في منصبه.وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المباحثات، إن الخيارات المطروحة أمام إنفانتينو تتمثل في الرحيل بهدوء من خلال عدم الترشح لولاية جديدة في مارس المقبل، أو مواجهة تحرك قد يؤدي إلى إبعاده من خلال آلية حجب الثقة.وبموجب النظام الأساسي للفيفا، يحق لمجلس الاتحاد الدولي الدعوة إلى عقدفي أي وقت، كما يصبح ملزما بالدعوة إليها إذا تقدمت خمسة اتحادات أعضاء على الأقل بطلب خطي يحدد البنود المطلوب إدراجها على جدول الأعمال.ويتعيّن، في هذه الحالة، عقد المؤتمر الاستثنائي في غضون ثلاثة أشهر، مع امتلاك كل اتحاد عضو حاضر. ولا يتضمن النظام الأساسي للفيفا نصا محددا ينظم بصورة صريحة آلية التصويت بحجب الثقة عن رئيس الاتحاد.وامتنع اليويفا عن التعليق بشكل مباشر على ما إذا كان خيار حجب الثقة مطروحا فعليا للنقاش، مكتفيا بالتذكير بموقفه السابق الداعي إلى، مؤكدا أن "لا ينبغي استبعاد أي خيار".وتأتي هذه التطورات في أعقاب انهيار مشروع كان إنفانتينو يسعى من خلاله إلى، على أن يتولى هذا الكيان إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم، أبرز مسابقات كرة القدم العالمية.وكانت الاتحادات القارية الثلاثة، اليويفا والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف، قد عارضت المشروع، ووجهت انتقادات حادة إلى إنفانتينو بسبب طريقة إدارة الملف، متهمة قيادة الفيفا بوجود نقائص فيوأعلن الفيفا لاحقا اعتذاره إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي شابت إدارة المقترح الاستثماري.وكان المشروع يتضمن، وفق المعطيات المتداولة، حصول الاتحادات الوطنية على، يخصص لتطوير البنية التحتية وبرامج التدريب والمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية وكرة القدم النسائية.ورغم تصاعد الضغوط، أكد إنفانتينو عزمه الترشح لولاية جديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا المقرر فيولا يزال رئيس الفيفا يحظى بدعم عدد من الاتحادات الوطنية، من بينها. وكان رئيس الكاف باتريس موتسيبي قد أكد الأسبوع الماضي أن إنفانتينو لا يزال يحظى بدعم القارة الإفريقية، معتبرا أن حسم مستقبله يجب أن يتم عبر الانتخابات ومن خلال أعضاء الفيفا.كما أعلنت، من بينها قطر والمغرب، الشريك في استضافة كأس العالم 2030، دعمها العلني لإنفانتينو الأسبوع الماضي، فيما جددت قيادة الفيفا تأكيد دعمها الكامل لرئيسها عقب اجتماع أزمة عقد في المغرب في وقت سابق من الشهر الجاري.وحتى الآن، لم يعلن أي مرشح عزمه منافسة إنفانتينو، قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات المقرر فيوفي المقابل، قال مصدر بارز مطلع على الملف إن الاتحادات القارية الثلاثة، لكنها تخشى في الوقت نفسه من أن يؤدي فشل أي تحرك من هذا النوع إلى تقوية موقع إنفانتينو، من خلال إظهار حجم الدعم الانتخابي الذي لا يزال يتمتع به، وتعزيز حظوظه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.وتفاقمت الأزمة هذا الأسبوع مع رحيل، الذي كان قد انتقد المقترح الاستثماري واعتبر أن موظفي الاتحاد تعرضوا "للتضليل" بشأن مشروع وصفه بأنه مشروع شخص واحد. ولم يقدم الفيفا أسبابا رسمية لمغادرته.كما سحب نائب رئيس الفيفادعمه لإنفانتينو هذا الأسبوع، واصفا رحيل لامور بأنهوفي الجانب المقابل، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم قاري مهم، خاصة من إفريقيا، في ظل موقف الكاف الذي يرى أن مصير رئيس الفيفا ينبغي أن تحدده الاتحادات الأعضاء من خلال صناديق الاقتراع.وقال رئيس اتحاد مالاوي لكرة القدم فليتوود هايا، الأسبوع الماضي، إن الراغبين في منافسة إنفانتينو "عليهم أن يعلنوا عن أنفسهم بصراحة"، وأن يوضحوا للاتحادات ما الذي يعتزمون تقديمه، وما الذي سيعود بالنفع على الدول والاتحادات الوطنية.ولا تقتصر الضغوط على الاتحادات التي تمتلك حق التصويت داخل الفيفا، إذ تقف، بحسب مصدر مطلع على المباحثات،، برئاسة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، والتي تمثل أكثر من، إلى جانب اليويفا والأطراف الأخرى الداعية إلى إحداث تغيير داخل الفيفا.وحذرت الرابطة الفيفا من أن أنديتها الأعضاء قد ترفض المشاركة في النسخ المقبلة منإذا لم تتم معالجة المخاوف المتعلقة بالحوكمة وطبيعة العلاقة بين الأندية والاتحاد الدولي.ورغم أن الأندية لا تملك حق التصويت داخل الفيفا، فإنها تتمتع بنفوذ رياضي وتجاري كبير، وهو ما يجعل موقفها عاملا مؤثرا في أي مواجهة محتملة حول مستقبل قيادة الاتحاد الدولي.ويرى مايكل باين، المدير السابق للتسويق في اللجنة الأولمبية الدولية، أن فوز إنفانتينو في أي انتخابات مقبلة لن يكون بالضرورة كافيا لإنهاء الانقسامات الحالية داخل كرة القدم العالمية.وقال إن حصوله على أغلبية انتخابية قد يكون ممكنا بالاعتماد على أصوات عدد كبير من الاتحادات الصغيرة، لكن بقاء القوى الكبرى في كرة القدم العالمية معارضة له سيطرح سؤالا أكبر حولوفي الوقت ذاته، لم يوجه أي من رعاة الفيفا انتقادات علنية إلى إنفانتينو على خلفية الأزمة. وقال باين إن الرعاة يبدون استغرابهم من التطورات، متسائلا عن كيفية نجاح الفيفا في تنظيم كأس عالم ناجحة للغاية ثم الدخول في أزمة قد تلحق الضرر بصورة المؤسسة.وتشير هذه التطورات إلى أن مستقبلقد يتحول إلى أحد أبرز الملفات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في كرة القدم العالمية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين الاتحادات القارية وما إذا كانت ستنتقل من مرحلة الضغط السياسي إلى