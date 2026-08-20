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وزارة التجارة: رفع أكثر من 3 الاف مخالفة إقتصادية وحجز أكثر من 186 ألف لترا من المياه المعدنية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 13:41 قراءة: 0 د, 56 ث
      
رفعت مصالح المراقبة الإقتصادية 3826 مخالفة إقتصادية وحجزت كميات هامة من المواد والمنتجات، من بينها أكثر من 186 ألف لترا من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 أوت 2026.

وتوزعت المخالفات المرفوعة، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، الخميس، إلى 823 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الإحتكارية، و2186 مخالفة في شفافية المعاملات، و12 مخالفة في التلاعب بالدعم، إضافة إلى 805 مخالفات أخرى شملت الجودة والمترولوجيا ومجالات إقتصادية أخرى.

كما شملت عمليات المراقبة 1544 مخالفة في قطاع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، و1510 مخالفات في المواد الغذائية العامة، و217 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي، فضلا عن 555 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.

وفي قطاع المياه المعدنية، تم رفع 291 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الإحتكارية، في إطار عمليات المراقبة الرامية إلى التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وحماية المستهلك.

وشملت أهم المحجوزات خلال الفترة نفسها، 45 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و127 طنا من الخضر والغلال وطنا واحدا من السكر و1347 كلغ من لحوم الدواجن و7200 بيضة، إلى جانب 186543 لترا من المياه المعدنية.
 
 
كما أسفرت عمليات الحجز عن ضبط 12 طنا من المواد العلفية و1729 كراسا مدرسيا و21536 علبة تبغ.
 
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