دراسة تونسية تكشف اختلافات بين النساء والرجال المدخنين وتدعو إلى مقاربات خاصة للإقلاع

الاكتئاب والتدخين داخل المنزل أكثر حضورًا لدى النساء



الرجال أكثر اقترانًا بين التدخين واستهلاك الكحول



متابعة خاصة للراغبين في الإقلاع



نحو برامج إقلاع تراعي خصوصية كل فئة



كشفت دراسة طبية تونسية حديثة، أعدّها أطباء من، عن وجود اختلافات لافتة بين النساء والرجال المدخنين في عدد من الخصائص الاجتماعية والنفسية والعوامل المرتبطة بالتدخين، بما يؤكد أهمية مراعاة هذه الخصوصيات عند وضع برامج الإقلاع عن التدخين ومتابعة الراغبين في التوقف عنه.وشملت الدراسةترددوا على عيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى عبد الرحمان مامي خلال الفترة الممتدة من، من بينهم. ومثّل الرجال 78.6 بالمائة من أفراد العينة، مقابل 21.4 بالمائة للنساء، فيما بلغ متوسط العمر 47 سنة لدى الرجال و46 سنة لدى النساء.وأظهرت النتائج اختلافات واضحة على المستوى النفسي والاجتماعي، حيث كانتأكثر انتشارًا لدى النساء المدخنات، إذ بلغت نسبتهن، مقابللدى الرجال.كما كشفت الدراسة عن تعرض النساء بدرجة أكبر لبيئة التدخين داخل المنزل، إذ أفادتبوجود هذا العامل، مقابلوسجّلت الدراسة كذلك نسبة أعلى منبين النساء المدخنات، بلغت، مقابللدى الرجال.وفي المقابل، أظهرت البيانات أن نسبة النساء الحاصلات على مستوى تعليمي جامعي كانت أعلى من الرجال، إذ بلغتمقابلوفي جانب آخر، كانأكثر شيوعًا لدى الرجال، حيث بلغت النسبة، مقابللدى النساء.كما أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المشاركين لديهم، مع تقارب النسب بين الجنسين، حيث بلغتواعتمدت الدراسة على بيانات المرضى الذين أجروافي عيادة الإقلاع عن التدخين، حيث تم جمع معطيات تتعلق بالخصائص الاجتماعية والديموغرافية، وتاريخ التدخين، والسوابق الطبية والنفسية، إلى جانب درجة الاستعداد للإقلاع عن التدخين.وتشير هذه المعطيات إلى أن المدخنين الذين يتوجهون إلى عيادات الإقلاع لا يمثلون مجموعة متجانسة، إذ تختلف ظروفهم وعواملهم النفسية والاجتماعية باختلاف الجنس.وخلصت الدراسة إلى تسجيلالمتوجهين إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، خصوصًا في ما يتعلق بالعوامل النفسية والاجتماعية، والتعرض للتدخين داخل المنزل، واستهلاك الكحول.وأكدت النتائج أهمية اعتماد، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية النساء والرجال والعوامل الاجتماعية والنفسية المحيطة بكل فئة، بما يمكن أن يساعد على تحسين المتابعة وتعزيز فرص النجاح في التخلص من التدخين.