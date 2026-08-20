JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:03 Tunis

دراسة تونسية تكشف اختلافات بين النساء والرجال المدخنين وتدعو إلى مقاربات خاصة للإقلاع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ea4591b9f1c74.65273598_pnkqigehlojfm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 12:57 قراءة: 2 د, 0 ث
      
كشفت دراسة طبية تونسية حديثة، أعدّها أطباء من كلية الطب بتونس ومستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية بأريانة، عن وجود اختلافات لافتة بين النساء والرجال المدخنين في عدد من الخصائص الاجتماعية والنفسية والعوامل المرتبطة بالتدخين، بما يؤكد أهمية مراعاة هذه الخصوصيات عند وضع برامج الإقلاع عن التدخين ومتابعة الراغبين في التوقف عنه.

وشملت الدراسة 471 مدخنًا ترددوا على عيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى عبد الرحمان مامي خلال الفترة الممتدة من جانفي 2024 إلى ديسمبر 2025، من بينهم 370 رجلًا و101 امرأة. ومثّل الرجال 78.6 بالمائة من أفراد العينة، مقابل 21.4 بالمائة للنساء، فيما بلغ متوسط العمر 47 سنة لدى الرجال و46 سنة لدى النساء.


الاكتئاب والتدخين داخل المنزل أكثر حضورًا لدى النساء

وأظهرت النتائج اختلافات واضحة على المستوى النفسي والاجتماعي، حيث كانت سوابق الاكتئاب أكثر انتشارًا لدى النساء المدخنات، إذ بلغت نسبتهن 63.4 بالمائة، مقابل 36.9 بالمائة لدى الرجال.


كما كشفت الدراسة عن تعرض النساء بدرجة أكبر لبيئة التدخين داخل المنزل، إذ أفادت 55.6 بالمائة من النساء بوجود هذا العامل، مقابل 28.3 بالمائة من الرجال.

وسجّلت الدراسة كذلك نسبة أعلى من المطلقات بين النساء المدخنات، بلغت 11.9 بالمائة، مقابل 3.8 بالمائة لدى الرجال.

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن نسبة النساء الحاصلات على مستوى تعليمي جامعي كانت أعلى من الرجال، إذ بلغت 42.6 بالمائة مقابل 37.8 بالمائة.

الرجال أكثر اقترانًا بين التدخين واستهلاك الكحول

وفي جانب آخر، كان استهلاك الكحول بالتزامن مع التدخين أكثر شيوعًا لدى الرجال، حيث بلغت النسبة 33.4 بالمائة، مقابل 17 بالمائة لدى النساء.

كما أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المشاركين لديهم سوابق طبية، مع تقارب النسب بين الجنسين، حيث بلغت 58.1 بالمائة لدى الرجال و55.4 بالمائة لدى النساء.

متابعة خاصة للراغبين في الإقلاع

واعتمدت الدراسة على بيانات المرضى الذين أجروا ثلاث استشارات متابعة على الأقل في عيادة الإقلاع عن التدخين، حيث تم جمع معطيات تتعلق بالخصائص الاجتماعية والديموغرافية، وتاريخ التدخين، والسوابق الطبية والنفسية، إلى جانب درجة الاستعداد للإقلاع عن التدخين.

وتشير هذه المعطيات إلى أن المدخنين الذين يتوجهون إلى عيادات الإقلاع لا يمثلون مجموعة متجانسة، إذ تختلف ظروفهم وعواملهم النفسية والاجتماعية باختلاف الجنس.

نحو برامج إقلاع تراعي خصوصية كل فئة

وخلصت الدراسة إلى تسجيل اختلافات ملحوظة بين النساء والرجال المتوجهين إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، خصوصًا في ما يتعلق بالعوامل النفسية والاجتماعية، والتعرض للتدخين داخل المنزل، واستهلاك الكحول.

وأكدت النتائج أهمية اعتماد مقاربات أكثر تخصيصًا للإقلاع عن التدخين، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية النساء والرجال والعوامل الاجتماعية والنفسية المحيطة بكل فئة، بما يمكن أن يساعد على تحسين المتابعة وتعزيز فرص النجاح في التخلص من التدخين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334769

babnet

كل الأخبار...

14:03 - تطاوين: إعداد لوحة قيادة جهوية لأصحاب المشاريع بالجهة / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس
13:41 - وزارة التجارة: رفع أكثر من 3 الاف مخالفة إقتصادية وحجز أكثر من 186 ألف لترا من المياه المعدنية
13:37 - مدينة الحمامات تحتضن المؤتمر الوطني الرابع للفرمكولوجيا يومي 22 و23 اكتوبر 2026
13:25 - تخصيص حوالي 9.4 مليون دينار لمزيد تحسين البنية الأساسية الطرقية بكل من بلديتي بنزرت ومنزل جميل
13:14 - إحالة سيف الدين مخلوف بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية في قضايا تدليس واجتياز الحدود خلسة
12:57 - دراسة تونسية تكشف اختلافات بين النساء والرجال المدخنين وتدعو إلى مقاربات خاصة للإقلاع
12:51 - الفيلم الوثائقي التونسي "تونس-برلين" ضمن المسابقة الرسمية الدولية لمهرجان طرابلس السينمائي بلبنان لسنة 2026
12:47 - بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام فرنسا بثلاثة أشواط دون رد
11:36 - صفاقس: توفير حوالي235 ألف نسخة من الكتب المدرسية للتعليم االثانوي
11:09 - تارانتو 2026 : (الكرة الحديدية) "أتطلع لتعزيز رصيدي المتوسطي من الميداليات رغم عدم برمجة مسابقة الزوجي مختلط" (خالد بوقريبة)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 أوت 2026 | 7 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet38°
38° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-25
38°-28
37°-28
38°-29
37°-29
  • Avoirs en devises 24997,0
  • (19/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38024 DT
  • (19/08)
  • 1 $ = 2,92392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/08)     1948,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/08)   29988 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio