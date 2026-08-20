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الفيلم الوثائقي التونسي "تونس-برلين" ضمن المسابقة الرسمية الدولية لمهرجان طرابلس السينمائي بلبنان لسنة 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 12:51 قراءة: 0 د, 52 ث
      
يشارك الفيلم الوثائقي التونسي "تونس-برلين" (To Dream Perhaps) للمخرجة نضال ڨيڨة، في المسابقة الرسمية الدولية للدورة 13 من مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان والذي يُقام من 17 إلى 23 سبتمبر 2026، وفق ما أعلنت عنه وزراة الشؤون الثقافية في منشور لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

ويُعدّ الفيلم، الذي تبلغ مدّته 83 دقيقة، إنتاجا تونسيا فرنسيا، ويتابع تجربة ثلاث فنانات تونسيات يمارسن الموسيقى الالكترونية الـDJ، هنّ مريم KMS نوارا وليندا تونسي في رحلة تجمع بين شغفهن بالموسيقى الإلكترونية وسعيهن إلى تحقيق طموحاتهن الفنية، في مشهد موسيقي لا يزال يطرح تحديات عديدة أمام حضور النساء في هذا المجال الموسيقي.


ومن خلال الانتقال بين تونس وبرلين، عاصمة الموسيقى الإلكترونية، يرصد الفيلم أحلام هؤلاء الفنانات وتطلعاتهن إلى آفاق فنية ومهنية جديدة، ليطرح في الآن ذاته أسئلة تتصل بالحرية والهجرة والهوية وحق الشباب في الحلم وصناعة مستقبلهم. كما يضيء على التحديات التي تواجهها النساء في المجال الفني وعلى سعيهن إلى إثبات حضورهن وفرض خياراتهن الإبداعية.


ويأتي هذا الاختيار لمهرجان طرابلس السينمائي ليعزّز حضور السينما التونسية في التظاهرات السينمائية الدولية، بعد مشاركات الفيلم في عدد من المهرجانات الأخرى.
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