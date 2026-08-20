تونس تحتضن تجربة نموذجية للحد من إنبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون

تتواصل بتونس جهود تجسيد المشروع النموذجي للتخفيض من إنبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون، باعتماد تقنية "فوكويكا" (Fukuoka)، وذلك على مستوى وحدة معالجة النفايات بولاية باجة، في إطار التعاون التونسي الياباني.ويندرج المشروع وفق بلاغ صادر، الخميس، عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ضمن إتفاقية آلية التعاون الثنائي اليابانية (JCM) المبرمة بين الحكومتين التونسية واليابانية، وفي إطار تنفيذ أحكام المادة السادسة من إتفاق باريس حول المناخ، بما يعزز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي والإنتقال نحو حلول أكثر إستدامة لإدارة النفايات.وتكتسي هذه التجربة أهمية خاصة باعتبارها مشروعا نموذجيا يمكن الإستفادة من مخرجاته وتبادل الخبرات بشأنه على المستوى الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بتقنيات الحد من إنبعاثات غاز الميثان وتعزيز الإقتصاد الدائري.وفي هذا السياق، تم يومي 18 و19 أوت 2026، تنظيم دورة تكوينية حول المشروع لفائدة وفد يضم ممثلين عن عدد من الدول الإفريقية، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).وتهدف الدورة، ،إلى تبادل التجارب والخبرات وتعزيز قدرات المشاركين في مجالات الإدارة المستدامة للنفايات والعمل المناخي.